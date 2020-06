El duro relato de Kate del Castillo sobre la violencia machista con Luis García

Un lamentable episodio de la vida de Kate del Castillo volvió a ser viral en redes. Como reporta Nueva Mujer, en el programa estaban hablando del caso del futbolista Renato Ibarra, que fue acusado de violencia contra su ex pareja.

Indiscutiblemente, si otro episodio de violencia machista por parte de un futbolista se recuerda, es el del ex futbolista Luis García, que estuvo casado con Kate del Castillo del 2001 al 2004.

El duro relato de Kate del Castillo

Pese a que en el momento de la separación no trascendieron los motivos por los cuales la pareja había decidido romper su matrimonio, no fue hasta años después que la actriz mexicana decidió denunciar los malos tratos que había sufrido.

En palabras que destaca El País, Kate del Castillo habló en 2017 sobre los episodios de malos tratos físicos y verbales que había sufrido por parte de Luis García. El testimonio es francamente duro:

“Me decía que era una actriz terrible, que debía tomar clases. Cuando se despertaba me decía: “Dios mío, estás más fea que ayer. Y se reía. Después él empezó a tocarme, a golpearme, a patearme, trató de asfixiarme muchas veces”.

El relato, con todos los detalles, va tomando más crudeza a medida que vamos sabiendo todo lo que pasó. Puede parecer doloroso, pero tal y como destaca Kate del Castillo, su terrible experiencia puede ayudar a muchas mujeres a tener el valor de denunciar la situación que viven en sus casas. En una nota que reporta El Universal, la actriz explica:

“Todo fue empeorando hasta que empezaron los empujones y las aventadas de objetos. Rompió varias puertas y lámparas. Me prohibió hacer un par de películas y tenía que regresar de LA, donde grababa una serie americana, argumentando que no podía dormir sin mí y que siendo su mujer tenía que dormir en casa. Cuando tomaba se le acentuaba lo violento. Pasé un año y medio con miedo a que llegara en la noche a casa”.

Son palabras de Kate del Castillo para una campaña de concientización sobre la violencia machista de “Real Women, Real Stories”. Aquí pueden escuchar su relato entero.

Luis García nunca habló directamente del tema

Por su parte, el ex futbolista Luis García decidió no abordar nunca la cuestión cuando se le pregunta por el tema. Por ejemplo, en esta entrevista al programa “Todo para la mujer” de Radio Fórmula, decidió esquivar este asunto de la siguiente manera:

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada. No lo dije hace varios años, 15 más menos, no lo voy a decir ahora. Para mí fue un capítulo cerrado”

En esta misma entrevista, se definió a sí mismo como “un tipo explosivo, que puede decir cosas sumamente hirientes y al momento nos arrepentimos”.