Kate del Castillo estalla contra los estereotipos mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué dijo?

La actriz mexicana Kate del Castillo es una de las celebridades más respetadas en Estados Unidos. Sus papeles en “CSI: Miami”, “La Reina del Sur”, la serie de Netflix “Ingobernable” y su actuación en la última película “Bad Boys 3” le han dado una fama que muy pocas artistas tienen en el país americano.

El hecho de ser tan respetada, junto con las protestas raciales que surgen estos días en todo el país, le sirvieron a la mexicana para alzar la voz en una videoconferencia que emitió el programa “De Primera Mano” de Gustavo Adolfo Infante. Harta de algunas situaciones vividas durante su carrera, Kate del Castillo dijo:

“Siempre que busco trabajo en Estados Unidos, me quieren pintar el pelo de negro, me quieren poner toda ‘mamacita’… y ya estoy harta de eso. (…) Desgraciadamente no he salido de los estereotipos que yo quisiera, por eso me hice productora, ya que no me están llenando los personajes que a mi se me ofrecen.”

Comprometida con su trabajo, decidió empezar a producir

Uno de los motivos que llevaron a Kate del Castillo a buscar producir series y películas fueron este tipo de injusticias vividas. En septiembre de 2019, Kate del Castillo anunció que su productora Cholawood Productions se unía a Endemol Shine Boomdoog, la productora independiente más grande del mundo.

Del Castillo, en esta nota recogida por el Nacional, explicó que cree que va a producirse un cambio en el futuro en la tendencia de consumo de entretenimiento:

“Para mí, la gente va a querer ver cosas que los inspiren. No van a querer nada con matadera o cosas tóxicas que te angustien.”

De hecho, ella antes de la cuarentena estaba trabajando con su productora en la comedia oscura “Armas de mujer”, que quiere dotar a los personajes femeninos de una libertad y unos valores acordes con los momentos que estamos viviendo. Sobre educación feminista, la actriz dijo:

“Han cambiado cosas, pero la lucha es de todos. No nada más las mujeres, tenemos que traer más a los hombres. Todos estos hombres que abusan de las mujeres, el problema lo tienen los hombres que han abusado por décadas, porque no se pueden guardar su cosita adentro del pantalón”

“Armas de mujer” será la primera serie original en español de la nueva plataforma de streaming Peacock de NBC. Sobre este proyecto, del Castillo expresó:

“Cuando empezó todo esto estábamos ya casi listos para ir a Miami para comenzar a grabar la serie a finales de mayo. (…) Sé que se va a atrasar todo, pero siento que nos da la oportunidad de hacer una preproducción magnífica. Crear capítulos súper sólidos. Estoy bien con eso»,

Indignada con el racismo y la violencia policial

Kate del Castillo se ha mostrado muy activa en redes sociales a lo largo de estas últimas semanas, condenando enérgicamente la violencia policial. Tras el asesinato de George Floyd, publicó en su Instagram el siguiente mensaje: “Hasta cuándo? Que triste y dolorosa la falta de compasión.”

Sobre cómo actuar ante tales atrocidades, la actriz mexicana lo tiene muy claro, la solución es manifestarse:

“Tenemos que salir a manifestarnos, luego vienen las protestas. Con las manifestaciones se han cambiado muchas cosas. No es posible que pase una y otra vez. Hemos retrocedido décadas en la humanidad.