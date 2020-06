Murió Héctor Suárez: ¿Quienes fueron las mujeres de su vida?

View this post on Instagram

Mi hermana, Pablo, mi papá y yo.¿Quéééééééééé? Ah chinga… ¿Pues que no es normal llevarle 45 años a tu hermana menor? ¿No? Bueeeeno, pero lo que sí pasa en casi todas las familias es que el papá le lleve 73 años a su hija menor, ¿Verdad? ¿Tampoco? ¡Oooooohhh qué la chingada! ¿Entonces cómo es el "modelo" de familia ejemplar? Siempre pensé que una familia ejemplar es aquella en la que todos se aman, se aceptan, se respetan, se ayudan, se honran, se protegen, se ríen, se abrazan, se enojan y después se ofrecen disculpas. En mi familia han habido pleitos, distanciamientos, pero siempre, de verdad siempre; ha prevalecido el gran amor que nos tenemos y el responsable de que todos sepamos amar y de que sepamos respetar la individualidad de cada uno; es mi papá… Sé que gran parte de nuestra vida ha sido un poco pública y sé que eso le hace creer a mucha gente que lo sabe TODO acerca de nuestras vidas privadas y no, jamás será así. Hace algunos años decidí abrir una gran parte de mi vida privada a las redes sociales y en ellas les he presentado a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y sin "pudor" alguno los he dejado conocer mis emociones, mis sentimientos y mi forma un tanto "distinta" de pensar. Algunos estarán de acuerdo, otros no y me encanta leer diferentes formas de pensar. Cuando alguien intenta pasarse de listo lo confronto hasta que decide alejarse o bloquearme. Una de mis características principales es decir las cosas como son y así será siempre. Es por eso, que hoy tengo muchas ganas de decir que me fascina mi familia así como es y admiro y amo profundamente a ese guerrero de 81 años al que desde hace casi 52 años llamo: ¡Papá! Gracias papi por esta loca familia que tenemos. ¡TE AMO!