Programación de ‘Un Nuevo Día’: Semana del 22 al 26 de Junio

View this post on Instagram

En tan solo 3 días, regresa Roxana Rodiles para enfrentarse de nuevo con su hermano, Alejandro Ferrer. ¿Quiénes ya contando? La nueva temporada de @enemigointimotlmd estrena el lunes 22 de junio a las 10PM/9C por #Telemundo #EnemigoIntimo2 #CountdownEI