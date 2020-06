Después de que Nickelodeon compartió el fin de semana un tweet de celebración del Mes del Orgullo Gay con Bob Esponja, el popular personaje del show, con una corbata con los colores del arcoíris, los usuarios en línea creyeron que era la forma en que el canal estaba confirmando, en silencio, que el personaje de dibujos animados de TV era gay.

El tweet decía: “Celebrando #el orgullo con la comunidad LGBTQ + sus aliados este mes y todos los meses el arco iris (colores de la bandera gay)”.

Junto a Bob Esponja el canal incluyó fotos del actor transgénero Michael D. Cohen, quien interpreta a Schwoz Schwartz en Henry Danger, y Korra de Avatar: Legendas de Korra, que está en una relación del mismo sexo en la serie. Presentaron un collage de colores del arco iris, como si todos fueran parte de la misma comunidad LGBTQ.

VideoVideo related to ¿bob esponja es gay?: ¿qué reveló nickelodeon sobre el personaje animado? 2020-06-15T00:12:16-04:00

El tweet de Nickelodeon se volvió viral rápidamente y provocó que “SpongeBob Gay” se volviera tendencia nacional en Twitter. Mientras que algunos usuarios en línea creen que la caricatura es bisexual, muchos fanáticos del programa creen que Bob Esponja fue claramente gay todo el tiempo.

Numerosas personas comentaron cómo Nickelodeon apagó la sección de comentarios en Twitter. Si bien la red de programas infantiles no dice explícitamente que Bob Esponja es gay en su tweet viral, está claro que Nickelodeon no quería que se etiquetara ningún mensaje de odio en su publicación.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020