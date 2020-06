Abuelo de Chiquis Rivera hace una confesión sorprendente: ¿tiene que ver con su nieta?

Don Pedro Rivera no quiso opinar sobre la separación temporal de su nieta Chiquis y Lorenzo Méndez obviamente el expresó sus razones para no hacerlo.

“No,no yo no doy ningún tipo de consejo, porque ya te dije, la persona que se inmiscuye en un matrimonio ese es asunto de dos, de repente te inmiscuyes en un matrimonio y le dices as has esto, has esto acá ya y después estas bien a gusto con la pareja y quien quedó de tonto, yo”, declaró el patriarca de la familia al programa “Ventaneando”.

En cambio don Pedro no se guardó algo que tenía muy en secreto de su vida personal e hizo una confesión que seguramente a muchos va a sorprender.

“Ahora estamos con Juanita Ahumada que es de Guadalupe, Sacatecas, mi esposa actúal”, confirmando el señor Rivera que hace unos meses contrajó matrimonio a esondidas.

¿Pero quién es Juanita Ahumada? Pues era su asistente cuando él vendía discos en los Ángeles, California.

Y para que no haya dudas de su historial amoroso el abuelo de Chiquis Rivera quiso hacer un recuento a través de su vida.

“Sí pues Rosa Amelia nos conocimos en Hermosillo, Sonora, ella fue mi primera novia y ceo que yo también fui su primer novio, y pues por incomprensión de los suegros me la tuve que robar y vivimos muy, muy felices mucho tiempo, mil gracias le doy por el apoyo que me dio con todos mis hijos, porque para la familia se ocupan dos y eso es la esposa y el marido”, dijo el señor Rivera.

“Y pues, por otro lado, también tengo un hijo que se llama Juan Carlos Rivera, que ese el hijo de Erika (Alonso) y pues ahora estamos con Juanita Ahumada”, enfatizó Don Pedro, quien además contó algo que le molesta a su actual esposa.

“(Juanita) se enoja bastante cuando digo Rosa Amelia, mi esposa, ( ella dice) ya no es su esposa es su ex, (pero) entonces son parte de mi vida, y eso nunca se va a quitar y es mis respetos para toda la gente que ha pasado aquí”, puntualizó Don Pedro, quien enfatizó que para el amor no hay edad.

“Claro que no, que no hay edad”, manifestó el hombre de 77 años.