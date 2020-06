“La Parcera” lanza serias acusaciones del ex de Karla Luna

El caso de Américo Garza y Karla Panini se torna cada día más candente y es que ahora para echar más leña al fuego “La Parcera”, una mujer quien asegura haber sido la asistente de Karla Luna y Karla Panini cuando estaban en la cima de su carrera como “Las lavanderas”, y quien no quiso revelar su nombre por miedo a represalias ya que ha recibido amenazas, habló en exclusiva con el programa “Ventaneando”.

La mujer hizo una serie de acusaciones en contra del ex de la fallecida Karla Luna que seguramente dejará con la boca abierta a más de uno.

“La Parcera” señaló presuntamente a Américo no solo de haber engañado a su entonces esposa con la colega y amiga de esta, sino que además dijo que clonaba tarjetas bancarias y por si fuera poco, supuestamente, enrolaba mujeres para el sexo servicio en Monterrey.

“Pues él sabe que lo llamaban el zorro, con z, así el zorro y no precisamente el de la película. Él era clonador de tarjetas, en su tiempo, clonaba tarjetas, por eso es que me han intentado tumbar tanto la cuenta, mira, porque toda la información que subió, eso tiene como cuando él estaba en la relación con Luna y eso me lo dijo una persona con pruebas”, manifestó la mujer.

En cuanto a las mujeres que Garza enganchaba para citas ocasionales con hombres importantes la asistente declaró: “De hecho a mí en algún momento me propuso que él tenía un político y pues, mira, si vos queres te llevamos, y me tocó ver como coordinaba ese tipo de cosas con políticos”.

Cuando el programa de TV Azteca le preguntó a “La Parcera” si Karla Panini estaba enterada de las andanzas de su marido, esto fue lo que respondió: “Ellos son una pareja sociópata, o yo no sé, como loca, ella acepta eso, porque me imagino que se le hace normal y él simplemente conoce mujeres del medio porque le hizo de manager mucho tiempo y sabemos también que en el medio hay muchas mujeres que se dedican a otras cosas, no?, no solamente hacer reír a la gente o estar en una pantalla”.

La mujer también manifestó que Karla Panini descubrió que supuestamente Garza tiene otro hijo fuera del matrimonio y que trabajaba con prepagos.

“Ella me pasa una foto de un niño, que es totalmente igualito al señor, eso pareciera que le hubiesen sacado copia, entonces me pasa la foto del bebé y me dice: “Es que mira está foto, decime si no se parece a Américo, y en esa conversación fue que yo me di cuenta también que el señor trabajaba con prepagos, él reenviaba fotos, mira tengo a esta, él reenviaba fotos de chicas””, subrayó la mujer.

Y para rematar “La parcera” declaró que no solamente Américo engaña a Panini sino que ella también lo engaña a él.

“La señorita, ella tiene un amorío con una persona de “Remex TeVee”, que no voy a decir el nombre porque es un señor casado, por eso es que ella está ahí tan conectada y por eso es que mucha gente que está en ese mismo medio no sale a hablar”, subrayó la mujer.

