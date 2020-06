Natti Natasha confiesa: “No salgo sin brillo” [Video #3]

View this post on Instagram

Mamita linda , la más hermosa , reina de mi corazón 💖 feliz día de las madres . Le agradezco a Dios poder tenerte, poder decirte Te amo cada día y cada oportunidad. Un corazón grande y lleno de amor para dar a todas las personas que te rodean . TE AMO MA ! Loca por verte y darte un abrazo que dure horas 🌹a todas las madres dominicanas felicidades 🎉 🇩🇴