Mayrín Villanueva revela algo que realmente la ha hecho sufrir: ¿qué es?

La dulce Mayrín Villanueva abrió su corazón en “El break de las 7” en una entrevista descomplicada y amena con Chiquinquirá Delgado, dejando ver una faceta de su vida que en ocasiones le ha tratado de complicar su relación con su amado esposo Eduardo Santamaría.

Y aunque la actriz está felizmente casada hace ya más de 10 años confesó que algo que ha venido superando a través del tiempo pero que aún le cuesta un poquito de trabajo son los celos.

“Como es tan cariñoso, abrazador, a todo el mundo besuquea, a todo el mundo apapacha, entonces yo al principio me quería aventar por la ventana y decía: ‘¿por qué abrazas tanto? ¡Se van a confundir!”, recuerda la mexicana, reconociendo que al empezar le fue difícil manejar esa situación.

La artista contó que los celos en muchas ocasiones le han jugado una mala pasada y que a veces ha tenido que llamar la atención a su esposo cuando él mira más de la cuenta.

“Sí, claro que tengo mis momentos de celos y le digo ¡ay, por qué estás viendo así!”, manifestó la artista, quien también declaró que encontró un buen método para evitar que ese incómodo sentimiento se apodere de ella y empañe esa relación tan estable y feliz que se ha mantenido a flor de piel.

De una manera muy inteligente y a través del paso del tiempo, la actriz acobijó la decisión de no acompañar a Santamaría a todos los eventos donde su presencia es requerida, y ha practicado al pie de la letra un refrán que le ha caído como anillo al dedo.

“Tengo años de no aparecerme en nada…Lo dejo ser, se va de viaje, trabajo, llega y no tenemos ningún problema, entonces ojos que no ven, corazón que no siente”, subrayó Villanueva.

“Yo por mí que siga esto fluyendo y que pase lo que tenga que pasar porque es la única manera, esos celos es una cosa que estorba muchísimo en la relación”, concluyó con una admirable sensatez que solo la da la experiencia única de los años la conocida intérprete de Silvia en la serie cómica “Vecinos”.

Parece que está fórmula le ha funcionado de maravilla a Mayrín mantenido una hermosa relación de pareja que se ha fortalecido a lo largo de su matrimonio, y para la muestra un botón cuando en su cuenta de Instagram la actriz cuelga frecuentemente imágenes de ella con Eduardo donde se ve que se entienden y llevan muy bien y los mejor de todo se encuentran completamente enamorados.