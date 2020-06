El Tik Tok de Maribel Guardia del que todo mundo está hablando

Maribel Guardia ha sabido ganarse un lugar en la cima del mundo del entretenimiento, no solamente gracias a su carisma y belleza, al igual que a su enorme talento para la música y la actuación, sino también por esa gracia natural que le brota por los poros.

La exmujer de Joan Sebastian, quien hace unas semanas estuvo de cumpleaños, ha demostrado que a sus 61 abriles es una estrella en todo el sentido de la palabra, pues acepta medírsele a cualquier reto que le pongan.

Y quienes la siguen a diario en sus redes sociales, tienen muy claro que con el pasar de los días, y desde que se confinó con su familia en medio de la cuarentena del coronavirus, la preciosa celebridad costarricense, Maribel se convirtió en una de las reinas indiscutibles del TikTok.

Desde que la intérprete saltó a los videos de la popular aplicación, se la ha pasado produciendo todo tipo de videos graciosos y otros muy llamativos, pero tal parece que en especial este que te presentamos aquí, y que marcó a muchos de los usuarios que bailaron al ritmo de esta canción, es de lejos el más aplaudido de la diva.

“No logramos superar este Tik Tok de @maribelguardia! 😱❤️ Ella lleva cualquier challenge a otro nivel”, fue el comentario que escribió el programa de televisión Ventaneando, en su cuenta de Instagram, tras compartir el TikTok de Maribel, en el que luce tres modelitos, mientras hace el pasito requerido por el reto.

En el video, que hasta el sol de hoy sigue dando de qué hablar, se aprecia a la cantante, ataviada inicialmente con un conjunto deportivo de leggings, luego con un vestido de cuero y finalmente con un elegante traje rojo.

Maribel también encantó a sus millones de seguidores con una fotografía que agregó este miércoles, en la que puso en despliegue sus abdominales de hierro, producto de su trabajo fuerte en el gimnasio.

“Dale a tu cuerpo alegría Macarena jiji😂 #gym #gymmotivation 💪#lookoftheday @chiquitamy_love Un día más para agradecer la dicha de estar vivos. #quedateencasa 🙏🏼💋❤️🌈 Dios te ama”, fue el mensaje con el que acompañó su fotografía.

Cuando empezó a entrar en furor el TikTok, la estrella de la música y la televisión confesó abiertamente su amor por esa app.

“Es que esta tan de moda, y ahora que no había nada que hacer, pues me tiré por el tik tok. Me divertí mucho. Creo que esto del coronavirus nos ha tocado el corazón muy fuerte, hemos visto imágenes dantescas en la televisión, que quieras o no, sí te da mucha tristeza. Un día miré la televisión, y me la pasé llorando, y al otro día amanecí deprimida y dije: ‘no me voy a permitir esto'”, dijo Guardia en aquel momento

“Tenemos que tener alegría, ver las cosas positivas que tenemos, hacer cosas divertidas, divertirme con mi nieto, hacer fotos para motivar a la gente es hablar de las cosas buenas de esta cuarentena”, agregó.