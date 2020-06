Lupillo Rivera asegura que Mayeli Alonso le exigió $20,000 dólares por su silencio: VIDEO

La pelea entre Lupillo Rivera y su exmujer, Mayeli Alonso, de quien se separó hace más de un año, pica y se extiende, pues luego de que la ex del cantante lo criticara por haber dicho en una corte que la razón de su separación fue la infidelidad de ella, ahora el intérprete lanzó una nueva acusación.

El hermano de la cantante Jenni Rivera dijo que su exmujer le hizo una petición económica de alto calíbre por su silencio.

“Lo que si sé es que ella pidió $20 mil dólares al mes, para no hablar de Lupillo Rivera”, comentó el cantante, en entrevista con el programa VVentaneando, quien al ser interrogado sobre si eso hacía parte de un documento que ella mencionó que se negó a firmar para poder defenderse de cualquier eventual ataque del artista, Lupillo dijo que no tenía nada que ver y que fue una solicitud que ella misma propuso.

“Nunca le enseñamos contrato de confidencialidad. Ella pidió 20 mil y eso demuestra algo que no debería platicarse. Nosotros fuimos una pareja, fuimos felices, yo hasta la fecha no he encontrado a un canal o reportera que le diga que no ha sido feliz en 15 años.

No creo que hayan sido 15 años de maldad, y no tengo nada de que avergonzarme ni arrepentirme”, agregó el tío de Chiquis Rivera.

Y sobre las presuntas amenazas de Mayeli, en el sentido de abrir la boca y revelar cosas del cantante, Lupillo mencionó que no se espanta, pues sabe que actuó siempre bien.

“Mayeli puede decir misa, todo lo que quiera, puede hablar todas las cosas malas e ignorar las buenas, porque nos casamos y puede decir lo que ella quiera”, comentó el artista.

Y sobre la molestia de Mayeli contra él por haber hablado de ella en el juicio que se sigue por una demanda comercial que involucra a su exmujer y una antigua socia, el cantante insistió en que no habló de mala fe.

“Hace un par de semanas los abogados y un juez de Los Ángeles nos citaron, llegaron a la casa y mi obligación es llamar al teléfono que te ponen ahí, y ya me dijeron de qué se trataba. Quise evadir, llamé a varios de mis abogados y me dijeron no tienes opción Lupe”, dijo el Toro del corrido, al justificar su comparecencia a aquella audiencia.

Y aunque soltó la sopa sobre varias cosas contra la madre de sus hijos menores, Lupillo dijo que nunca ha hablado ni hablara nada malo de Mayeli.

“No hay necesidad, porque esa respuesta (pregunta) tú me la puedes hacer en este momento y no te la voy a contestar. Tú como reportera y programas de espectáculos me han preguntado mil veces (sobre Mayeli) y no les he respondido, al igual que otras cosas del matrimonio. Eso (la audiencia) era ante un juicio, ante un abogado y bajo juramento, y no podía evadir la pregunta”, mencionó el cantante.

La semana pasada, al hablar de Lupillo, Mayeli dijo: “Mira, que dice Lupe que le pusiste los cuernos… en dado caso, escuchen, no les estoy diciendo que sí, pero si en dado caso hubiese sido cierto, me alegro, porque me cobré una de muchas que me hizo él. El que él no tenga los huev.. para callarse, porque yo también puedo hablar muchas cosas que sé de él, que yo paso a creer que guey, cuando me fui de esa casa, me traje los huevos que había ahí literal, porque paso a creer que yo tenga más valor de callarme cosas que él me hizo, a inventar como él esta inventándolo”.