Lucero revela que en una película la descalabraron con un martillo

Cuando nos disponemos muy cómodamente a disfrutar de una película, telenovela o serie casi nunca pensamos que eventualidades o problemas se pudieron haber presentado al momento de filmarla, sobre todo en diferentes escenas que se ven arriesgadas o complicadas.

Pues la famosa Lucero contó al programa Ventaneando un fuerte incidente que le ocurrió cuando estaba protagonizando la película mexicana “Zapata”, junto a Alejandro Fernández, bajo la dirección de Alfonso Arau.

La actriz explicó con detalles que fue lo que pasó en una escena donde se vio involucrado un espejo.

“Pues la idea siguiente de Alfonso fue que la persona de efectos especiales por detrás del espejo golpeará el espejo con un pequeño martillo a la altura más o menos de mi cabeza cuando yo chocaba con el espejo para que el espejo se fragmentará, se rompiera, y entonces, bueno lo hicimos una o dos veces y el espejo seguía sin romperse el golpe del martillo tenía que ser un poco más fuerte”, comenzó diciendo la artista.

“Y a la tercera o cuarta vez que firmamos la escena, yo tenía una ropa muy linda, como un corsé blanco, una cosa muy linda, y mi pelo muy bonito, entonces, pues nada, Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado y como lo habíamos actuado ya, y pues la persona da el martillazo atrás”, acentuó la cantante tapándose la cara, recordando el momento y riéndose nerviosamente enfatizó: “y me descalabra, continua riéndose profundamente y dijo: “sí señores me descalabro”.

“Entonces por supuesto que, en ese minuto, en ese instante pues sentí un golpazo en la parte trasera de la cabeza, un muy fuerte golpe y pues mi reacción inmediata fue agarrarme la cabeza y decir “ayayayay”, un momento, un momento, me duele muchísimo”, recordó la mexicana, explicando que pasó inmediatamente después.

“Y bueno pues sí el espejo sí se rompió evidentemente…pues sufriendo el dolor se empieza a escurrir sangre por mi frente y empiezan a caer gotas de sangre, yo me mantuve un poco al frente para que no se manchara la ropa, pero, pues, sí me asusté, obviamente, y me dolió mucho, la verdad es que me dolió mucho, recalcó la intérprete.

“La novia de América” subrayó que su compañero de escena, como todos los que estaban allí, incluyendo a su mamá se asustaron muchísimo e inmediatamente fue atendida por el personal médico, quienes consideraron que necesitaba unos pocos puntos.

“Entre el susto y todo esto ya vinieron a revisarme, ya me pusieron agua, porque se habían quedado muchos pedacitos de los cristales del espejo pues ahí en mi cabeza, en el pelo, cerca de la herida, fue horrible, bueno para hacerlo más fácil me cerraron la herida”, concluyó Lucero.