“Little Voice” es la nueva serie de Apple TV + creada por un equipo de estrellas ¿De qué trata?

Apple presentó hoy un primer vistazo a “Little Voice”, una historia fresca e intensamente romántica del galardonado equipo que conforman el director J.J. Abrams, la cantautora ganadora del GRAMMY Sara Bareilles, Jessie Nelson, y se estrenará en todo el mundo en Apple TV +, junto con diferentes series y películas originales, el viernes 10 de julio.

¿De qué trata Little Voice?

Little Voice no es más que una carta de amor a la musicalidad diversa de la ciudad de Nueva York, protagonizada por Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson y Chuck Cooper. La serie sigue a Bess King (O’Grady), una artista talentosa que lucha por cumplir sus sueños mientras navega por el rechazo, el amor y los complicados problemas familiares. Con música original de Sara Bareilles, nominada a los premios Grammy y Tony, esta es una historia sobre cómo encontrar tu voz auténtica y el coraje de usarla.

El equipo de estrellas detrás de Little Voice

Esta serie está producida por la compañía de J.J. Abrams (Conocido por su trabajo en series como LOST, “Star Trek” y “Star Wars”), Sara Bareilles, Jessie Nelson (“I Am Sam”, “Stepmom”, “Waitress”) y Ben Stephenson (“Westworld”) como productores ejecutivos. Nelson también escribió y dirigió el primer episodio.

La nueva serie se unirá a diferentes proyectos exitosos y galardonados, originales de Apple TV + que incluyen “Defending Jacob”, “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, y la serie ganadora del premio Golden Globe y Critics Choice y SAG “The Morning Show”. Que regresó a la actriz Jennifer Aniston con mucha fuerza a la temporada pasada de premiaciones.

No se pierdan el avance de Little Voice aquí:

Sobre Apple TV +

Apple TV + está disponible en la aplicación Apple TV para iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, televisores inteligentes Samsung y LG, Amazon Fire TV y dispositivos Roku, así como en tv.apple.com, por $ 4.99 por mes con una prueba gratuita de siete días. La aplicación Apple TV estará disponible en los televisores inteligentes Sony y VIZIO a finales de este año. Por tiempo limitado, los clientes que compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de un año de Apple TV + gratis. Esta oferta especial es válida durante tres meses después de la primera activación del dispositivo elegible.