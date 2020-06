El líder de Maná estuvo a punto de perder la vida por una operación estética de su cara. Fher Olvera, decidió darse unos retoques que casi terminan en fatalidad.

La que fuera su ex mujer, Mónica Noguera, comentó después de la operación en el programa “De Primera Mano” que ella misma presenta las dificultades que surgieron durante la cirugía:

“En el tiempo que estuvimos juntos (de 2013 a 2015) se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación”

VideoVideo related to de cuando el cantante de maná estuvo a punto de morir en una cirugía 2020-06-17T11:48:44-04:00

En dicha operación, le cambiaron la cara por completo. Olvera pasó a tener los pómulos mucho más marcados, los ojos empequeñecidos y la frente y las cejas más estiradas de lo normal. Para ser más precisos, el web La Opinión preguntó por los detalles a la doctora Mar Campos, especialista de Hedding Medical, clínica dedicada a cirugías plásticas:

“Observo, definitivamente, toxina botulínica en la frente, entrecejo y ojos, levantamiento de cejas con bótox, cirugía de cuello para elevar la papada, rellenos dérmicos en el tercio superior del rostro y, probablemente, una blefaroplastia (cirugía de párpado). (…) “Considero que no se logró un resultado natural y se perdió un poco la esencia de esta persona.“

Las redes sociales se llenaron de burlas

Salta a la vista que la operación al cantante de Maná no fue precisamente un éxito. En consecuencia, las redes sociales, sobre todo en Twitter, como no, se llenaron de comentarios jocosos al respecto. No tardaron en encontrarle parecidos razonables al actor Mickey Rourke y al astrólogo Walter Mercado:

Ese momento en que te das cuenta que Fher de Maná y Mickey Rourke son la misma persona pic.twitter.com/hrTLWgS63K — Enrique Ortega (@QuiqueOrtega) November 16, 2018

¿A qué edad te enteraste que Fher de Maná y Walter Mercado eran la misma persona? pic.twitter.com/AsPMB2d5Jw — La nueva normalid3xia (@disl3xia) November 15, 2018

La historia detrás de la canción “Rayando el Sol”

Una historia poco conocida del grupo Maná es que sufrió mucho en sus inicios y los integrantes estuiveron a punto de abandonar. En 1989, tras tres años de su nacimiento, el grupo no terminaba de arrancar, estaban pasando muchas dificultades económicas, cuando de repente surgió el milagro. Lo explica Álex “El Animal” González, baterista de la banda, en una entrevista el año pasado en El Diario NY:

“‘Cuando surgió ‘Rayando el sol’ a finales de 1989 estábamos en medio de una situación económica difícil y con los ánimos en el suelo. Un productor escuchó la canción y nos ayudó a entrar al estudio de grabación. A la gente le gustó y el resto es historia. Este tema salvó nuestra carrera.”

“El resto es historia”, comenta González. Una historia que les traerá a Las Vegas en 2020. Ahora mismo los tres únicos conciertos que tiene programados el grupo son en esta ciudad de Nevada. El grupo mexicano dará tres conciertos casi consecutivos en el Mandalay Bay Events Center el 11, el 12 y el 14 de septiembre.

Estamos seguros de que dentro de poco nos sorprenderán con un disco nuevo. Por “timing” seguramente ya es el momento. Su último álbum fue “Cama incendiada” en 2015. Estaremos expectantes.