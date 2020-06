“La India” revela una propuesta que le hizo Juan Gabriel: ¿cuál fue?

“La India” como siempre muy amplia y espontanea le confesó al programa “Ventaneando” que Juan Gabriel su colega y amigo le propuso más de una vez que tuvieran un hijo, ya que el famoso cantante le insistía que ella no deberia quedarse sin uno.

La boricua agregó que no solamente “El Divo de Juárez” se lo decía a ella sino también a Natalia Baeza, quien era otra de sus grandes amigas, pero que hay un error cuando dicen que igualmente lo hizo con la española Natalia Jimenez, porque no fue así como vienen comentando en los últimos días.

“No sé porque dijeron esa, pero yo estoy hablando de Natalia, nuestra gran amiga Natalia Baeza, por ejemplo, a mi él me veía siempre sola, él me decía tú siempre con las mascotas y los animales tú tienes que tener un hijo y me quería cachar un hijo”, dijo La India riendo con ganas.

Pero tras tanta insistencia que le respondió la boricua, y que le sugirió el mexicano, ella lo contó en sus propias palabras.

“Yo decía estoy muy vieja, y él decía: “ve busca hazte tu tratamiento y de todo porque tú tienes que tener tu hijo y entonces a Natalia también”, declaró la boricua con esa risa abierta que la caracteriza.

La cantante enfatizó y explicó porque no estaba lista para ser madre.

“Natalia me contaba y yo le contaba a Natalia y decía Natalia yo no estoy lista para ser madre porque yo soy una niña todavía y yo no he madurado”.

La puertorriqueña manifestó que le dijo al mexicano para que no insistiera más al respecto.

“Yo le dije si tenemos una hija tú sabes que nos va a salir petardo porque se va a escapar por la ventanita, ¿sabes? Y eso le dio miedo.Yo le decía cosas para que él se desilusionara y no me viera así”, subrayó la interprete soltando carcajadas.

Pero La India aseguró que como ella no accedió a la propuesta de Juan Gabriel, entonces él le trajo a un amigo suyo, porque definitivamente quería que ella se convirtiera en mamá.

“El después me presenta un amigo de él que se llama Diego, un muchacho de Veracruz, gran amigo, sabes tenía los ojos verdes, entonces me decía ya que no me vas a dar un hijo ten un hijo con Diego porque mira que ojos bonitos tiene Diego”, entonces quería que yo fuera madre”, dijo la boricua.

“Pero, porque no sacas 9 meses, 10 meses de tu vida, y yo le decía es que no puedo tengo tantas cosas que hacer y luego quien me va a cuidar al niño, pues me lo regalas a mí, yo dije es mucha responsabilidad”, recalcó la cantante y agregó: “yo dije, nosotros somos morenitos va a salir ese bebé exótico, nosotros somos peligrosos ya, imagínate como va a salir ese bebé”.