Kate del Castillo está desbastada: ¿cuál es el motivo?

Una vez más Kate del Castillo se ha manifestado sobre el terrible problema del racismo que sufre Estados Unidos, donde la actriz se ha radicado por más de 10 años, ella confesó al programa Ventaneando que siente un dolor profundo al respecto, ya que le parece inaudito que esas acciones de racismo se repitan una y otra vez, así que pidió tomar conciencia y a actuar en lo que esté a nuestro alcance.

“Como no hay de otra manera de cómo vivirlo, con una tristeza que me llega al corazón, que se me revuelve el estómago, con una impotencia y hacer lo que uno puede desde su trinchera, tenemos que hablar, tenemos que gritar, tenemos que salir a manifestarnos, con las manifestaciones han cambiado muchas cosas en la historia, así que hay que salir a manifestarnos”, comenzó diciendo la mexicana.

“Y luego vienen las protestas que también a mí me llegan hasta el corazón y me afectan horrible porque no puede ser posible que haya ese tipo de racismo y que vuelva a pasar una y otra vez y luego una semana después vuelven a matar a otro, hemos retrocedido décadas en la humanidad”, enfatizó la artista.

Por si fuera poco, Kate también aboga por la igualdad de género, la lucha contra el machismo y los abusos sexuales, alegando que el camino es largo y estamos apenas en el comienzo.

“Estamos en pañales, han cambiado muy pocas cosas pero estamos luchando y la lucha tiene que ser de todas y de todos, hablarle a los hombres, educar a los hombres, y no nada más las mujeres o sea tenemos que traer más a los hombres, todos estos hombres que están abusando de su poder, todos estos Harvey Weinstein, todos estos”, puntualizó la artista.

“El otro día oí que decían: es que este problema que tienen las mujeres del “Me too”, y yo perdón, el problema lo tienen ustedes los hombres que han abusado durante años, décadas, siglos a las mujeres, porque no se pueden dejar su cos… ahí adentro del pantalón, y porque usan a la mujer como si fuera un objeto”, repuntó “La reina del Sur”.

Por otra parte, Del Castillo adelantó un poco de que hablará en su conferencia “Reinventándome” que dará el próximo 2 de julio.

“Algunas cosas que han pasado en mi vida de las cuales nadie se ha enterado, desde que estaba chiquita, y como cada uno fue irme reinventando para llegar a conseguir mi sueño que es lo que estoy viviendo en estos momentos, hablar de miedos, como los he superado, hablar de la separación de mi familia, el estar acá (en Estados Unidos), el reinventarme también como actriz, porque me ha pasado las dos cosas como persona y como actriz también, yo si le puedo cambiar la vida a una sola persona voy a ser muy feliz”, concluyó la hija del famoso actor Eric del Castillo.