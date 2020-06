Kate del Castillo se confiesa triste y crítica a Trump

Kate del Castillo expresó, con el corazón en la mano, como se siente por la situación tan terrible que se está viviendo, en este momento, en los Estados Unidos, donde radica, por la muerte de George Floyd, y también habló de proyectos y otras cosas.

En entrevista con el programa “Ventaneando” la famosa actriz expresó que se siente muy mal por tan brutal crimen.

“Sí, estoy a flor de piel todavía, creo que todos los que estamos aquí, todos los que tenemos corazón y todos los que tenemos empatía en general a nuestros seres queridos y a los que no sean queridos, a los otros seres humanos, nos está afectando mucho esto, de por sí ya estamos tocados por la pandemia mundial, la incertidumbre, los miedos, todo eso, y luego pasa esto y es realmente triste ver como sigue sucediendo después de tantos años”, afirmó la mexicana.

Además, la famosa actriz arremetió en contra del mandatario de los Estados Unidos.

“Y como un presidente puede estar convocando prácticamente a la violencia, con esa desfachatez que tiene, con lo que pasó ayer en New York terriblemente, golpearon, no una cosa espantosa, a gente que estaba marchando inocentemente les aventaron Spray pimienta, les aventaron gases lacrimógenos, para quitarlos para que el señor 45 vaya a tomarse una foto en frente de una iglesia con una biblia, no sé cómo no se le quemó la mano, es increíble de verdad, es inaudito lo que está pasando aquí y la tristeza”, dijo la artista.

La protagonista de la exitosa telenovela “La reina del sur”, se dio a ella misma un poco de ánimo, y recalcó que todavía hay gente que no tiene ni siente discriminación por el color de la piel.

“Pero también hay unas imágenes tan hermosas de gente blanca, de gente latina, de gente asiática, de gente de color todos unidos también, y nos no puede quebrar este presidente, yo estaba muy movida, sigo estando muy movida, muy enojada, a ver, ojalá que se pueda hacer algo, viviera yo aquí o no”, expresó la artista.

En el programa de TV Azteca le preguntaron si las asociaciones u organizaciones de actores latinas en Los Ángeles están pensando en alguna acción en contra de todo lo que está pasando.

“Mira, no sé qué estemos planeando ahorita entre todos, todos desde nuestra trinchera porque estamos encerrados también, los que seguimos encerrados, pero no quiere decir que no queramos salir también a marchar, marchamos desde nuestra trinchera, tratamos de ayudar y de levantar la voz como podamos hacerlo, con una entrevista con ustedes, posteando cosas positivas, o posteando para que el mundo se entere de lo que está pasando con este presidente, no sé, solidaridad, mostrar empatía que creo es lo que hace falta”, respondió la estrella.