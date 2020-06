Justin Bieber es acusado de asalto sexual por dos mujeres el sábado por la noche. Una de las presuntas víctimas, Danielle, compartió su historia en la que acusa a Bieber de violación en 2014 desde una cuenta anónima, mientras que Kadi, quien acusa a Bieber de violación en 2015, compartió su historia desde su cuenta personal en Twitter.

Después de que las acusaciones de Danielle contra Bieber desde una cuenta anónima se volvieron virales, ¿Allison Kaye, presidenta de SB Projects de Scooter Braun calificó su historia como “fácticamente imposible” en un mensaje de texto enviado a una cuenta de fans de Instagram. Unas horas más tarde, Kadi compartió su propia historia sobre la presunta agresión sexual que vivió, que según dijo tuvo lugar en 2015. Kadi comenzó su mensaje escribiendo: “Creo en Danielle”.

Heavy, nuestro sitió web hermano, se ha comunicado con Kadi y Scooter Braun para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta. Bieber, de 26 años, aún no ha emitido una declaración sobre las siguientes acusaciones.

Kadi, una influencer con 214,000 seguidores en Instagram escribió: “El 4 de mayo, en la noche de 2015, fui a conocerme y posiblemente tomarme una foto con Justin como cualquier otro fan cuando estaba en Nueva York. Desde que esperé hasta la madrugada del 5 de mayo de 2015, en la ciudad de Nueva York, conocí a Mikey (Justin guardaespaldas) fuera del hotel. Me vio atractiva y me dio su número de teléfono sin tomar el mío “.

“Más tarde, alrededor de las 2:30 am, Mikey Arana me invitó al hotel de Bieber (hotel Langham) donde había cinco chicas, incluyéndome a mí … Arianna y otros tres chicos, una de ellas era Kyle Massey y, por otro lado, su estilista llamado Florida, creo”.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Según Kadi, ella se fue con Bieber después de que comenzaron a conversar en francés. “Me pidió que me acercara, comencé a acercarme y me agarró de la mano y me jaló hacia él … Fui al baño y él vino detrás de mí y cerró la puerta que estaba a la izquierda del dormitorio. Le pregunté qué estaba pasando, por qué cerró la puerta. Dijo: ‘Te lo diré’ “.

“Comenzó a besarme, tocar mi cuerpo y acariciarme. Le pedí que se detuviera y seguí diciendo que no podía tener relaciones sexuales con nadie antes del matrimonio (es parte de la cultural tradicional). Entonces Bieber comenzó a empujarme a la cama y poner su cuerpo contra él mío”

“Me inmovilizó, me bajó los leggings y sus pantalones cortos y me penetró (lo cual es considerado algo muy malo a menos que lo haga el marido). Me agravó y lo empujé y lo pateé entre las piernas y salí corriendo de la sala”.

Kadi dijo que le dijo a su hermana que luego le dijo que se callara o de lo contrario arruinaría la reputación de su familia. Pero en 2017, Kadi trató de comunicarle su historia a Arianna, una chica que también estaba en la habitación del hotel esa noche, mensajes para los que publicó en Twitter. También compartió sus supuestos mensajes de texto con el guardaespaldas de Bieber de esa noche.

Kadi dijo que se adelantó con su historia para que la gente ‘al menos pueda creer a Danielle’

Después de compartir su historia, Kadi se encontró con una reacción violenta intensa con los usuarios en línea que dudaban de su historia, especialmente después de revisar muchos de sus viejos tweets. Un tuit que Kadi que publicó el 6 de junio de 2015, un mes después de la supuesta violación dice ,”Juro que si no nos encontramos te encontraré y te joderé @justinbieber”.

THIS!! This is how beliebers are! This was in 2014! A year before my assault! A girl said something about Justin assaulting her and I was also one of thoses beliebers who didn’t believe her. Hence this tweet https://t.co/TulWGNxVsX — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

En respuesta, Kadi tuiteó , no me presenté para que me creas, sé que como fan es difícil creerlo. También fue difícil para mí considerando lo belieber que soy. Pero me adelanté para que al menos puedas creerle a Danielle porque Justin es realmente capaz de un asalto”.

Danielle acusa a Bieber de asalto sexual en Austin durante SXSW

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

Solo se dio a conocer con el nombre de Danielle, dijo que en 2014, ella y dos amistades estaban en el evento de Scooter Braun en Banger’s Sausage House y Beer Garden el 9 de marzo de 2014, cuando Bieber apareció para cantar algunas canciones. Danielle escribió: “Un hombre se acercó a mí y a mis amistades y nos preguntó si nos gustaría esperar después del espectáculo para conocer a Justin. Por supuesto, dijimos que sí”.

Danielle y dos de sus amistdes se reunieron con Justin en el hotel Four Seasons. “Me llevó a otra habitación”, escribió Danielle. “Justin me obligó a no decirle nada a nadie, o podría tener serios problemas legales”.

“Me tomó de mis jeans, los desabotonó, me los quitó y comenzó a tocar mi ropa interior con sus dedos. Empece a pensar y comencé a dudar de mí mismo … luego bajó mi ropa interior, agarró las sabanas de la cama para cubrirnos. Su cuerpo estaba encima del mío, piel con piel… Se forzó dentro de mí”.

Si bien Bieber aún no ha hecho ningún comentario sobre la historia de Danielle, el cantante estuvo en Austin el 9 de marzo de 2014 y actuó en Banger’s Sausage House y Beer Garden, según lo informado por CTV News.

También hay un video de Bieber saliendo con su entonces ex novia Selena Gomez en Austin la noche del 9 de marzo de 2014.

Un miembro del equipo de Bieber respondió a los comentarios de una cuenta de fan sobre las acusaciones de Danielle

Una cuenta de fanáticos de Bieber que se llama @serayrauhl publicó una captura de pantalla de sus conversaciones con Allison Kaye , quien es socia en Ithaca Holdings y presidenta de SB Projects de Scooter Braun.

En respuesta a la historia de Danielle, Kaye escribió:

Entonces, antes que nada, tengo que decir que una acusación como esta es algo que nunca tomaríamos a la ligera, pero esto se lee exactamente como las alegaciones de Ansel Elgort, por lo que sospechábamos un poco. No hace falta decir que necesitábamos hacer que tuviéramos nuestros hechos aquí para responder. Después del evento el 9 de marzo, Justin se quedó en un Airbnb donde yo también me hospedaba. Cualquier reserva de hotel que tuviera en Austin no comenzó hasta la noche siguiente y fue en el Westin, no en el Four Seasons. Entonces, esto es fácticamente imposible. Lamento que haya tardado tanto en responder, pero queríamos ser respetuosos y abordarlo con información real”.

Este es original en inglés de Heavy.com, por Emily Bicks