Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez están de luto: ¿quién se les murió?

Elizabeth Álvarez se encuentra muy triste por la muerte de su querida abuelita, así lo dejó saber la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Con un largo y emotivo mensaje la mexicana expresó su sentimiento de dolor por la partida de doña Amparo, a pesar de que estuvo pendiente de su abuela por medio de video conferencias, ya que una de las cosas que más duele en esta difícil época que el mundo está atravesando por el terrible problema de la pandemia del coronavirus es que las personas todavía no pueden desplazarse hacia donde se encuentran sus seres queridos.

“Mi abuelita Amparo Rivera García con 97 años hoy descansa en paz 🙏🏻 gran mujer ejemplo de Amor y dedicación a la familia”, comenzó diciendo el mensaje de la mexicana.

La esposa del actor Jorge Salinas habló de quien era su abuela y continúo el mensaje diciendo: “Fue una guerrera incansable, me recibió siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma el mejor que he comido, me diste el mejor regalo de vida a mi mamá y tú estabas tan orgullosa de ella”.

“Amparito como te decía de cariño hoy ya estás con Dios y con mi abuelo y mi tío, aquí tu legado seguirá con tus 7 hijos 23 nietos y 21 bisnietos continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos abuelita querida siento mucho tu partida te vamos a extrañar Gracias 🙏🏻 por todo serás nuestro Amor Eterno ❤️”, concluyó la mexicana dejando plasmado la gran admiración y gran amor que sentía por doña Amparo.

La profunda misiva estuvo acompañada con preciosa imagen del rostro tranquilo y apacible de la abuelita con sus manitos entrelazadas apoyando su cabeza.

La actriz no solo está acompañada por su esposo y sus dos hijos, sino que además recibió mucho apoyo de sus seguidores que le dejaron hermoso mensajes de pésame.

“Lo siento muchísimo te mando un fuerte abrazo hoy dios recibió de nuevo a su hija el cielo está celebrando 🙏🙏”, “Un abrazo y nuestro más sentido pésame en este momento de dolor QEPD 💖”, “Lo siento mucho. Te mando un cariño muy especial. ❤️🌹”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió Elizabeth.

Por otra parte, hablando del esposo de Álvarez se supo que a principios de este mes varios medios reportaron que Jorge Salinas, quien protagoniza la telenovela Te doy la vida, sufrió un episodio de molestia y preocupación cuando acudió a las grabaciones del melodrama y se enteró que dos de las actrices con las que estaba compartiendo set habían dado positivo de COVID-19.

People en español y el diario El Universal mencionó que el galán mexicano se ofuscó tanto con la novedad, que quiso irse inmediatamente del proyecto de la productora Lucero Suárez por esa tarde.

VideoVideo related to jorge salinas y elizabeth Álvarez están de luto: ¿quién se les murió? 2020-06-15T00:12:45-04:00

Te Doy La Vida | Capítulo 27 – Resumen – YouTube

En lo mejor del capítulo 27 de Te Doy La Vida, Ernesto le asegura a Elena que jamás vivirán separados. Gina le advierte a Pedro que, si no se casa con ella, no verá a su hijo. Pedro y Elena …

http://www.youtube.com

La telenovela ha extremado sus medidas para evitar la propagación del virus y las actrices que se contagiaron ya se encuentran recuperadas.