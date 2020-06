Joan Sebastian presenta nuevo tema “Cruzando el Mar” ¡Escúchalo aquí!

Joan Sebastian nos sigue sorprendiendo con más música y el día de hoy se da a conocer una nueva melodía cuya esencia es su inspiración. “Cruzando el mar” es una de esas bellas canciones que quedaron guardadas esperando su momento para ser compartidas. “El Poeta del Pueblo” con este tema nos muestra la habilidad que siempre lo caracterizó de poder jugar con los ritmos logrando fusionar sonidos caribeños con un toque de vallenato alegre e inigualable.

Esta canción es el segundo tema que sale a la luz de su nuevo álbum póstumo llamado ‘Atemporal‘, producción que contiene melodías jamás escuchadas del “Huracán del Sur” y que se lanzará el próximo 13 de julio.

Letra de la Canción "Cruzando el mar": Cruzando el mar Ahí está una morena Tiene un alma que es muy buena Y me enamoró Cruzando el mar Hay una sonrisa que me iluminó Cruzando el mar Tiene su competencia el sol Yo siempre fui, un soñador Hoy por esa morena Este hombre del campo se hace pescador Y echaré mi red al mar A ver qué pasa compadre Ya me gustó esa morena Ya mi alma está que arde Echaré mi red al mar A ver qué pasa compadre Ya me gustó esa morena Para este hijo de mi madre Al fin que no iré nadando Pero hasta nadando iría Por un beso de su boca Su boquita ay vida mía Al fin que no iré nadando Pero hasta nadando iría Hasta la isla del encanto Por tenerla que no haría Yeh, Yeh, echaré mi red al mar A ver si tengo la suerte De entre mis brazos tenerte un día Yeh, Yeh, echaré mi ancla también A ver si este vagabundo Después de andar tanto mundo Halla con quién Yeh, Yeh, Echaré mi red Esto huele a montaña y a mar Amar se ha dicho Cuidado con los tiburones mi negra Y que se sacuda el mundo con este acordeón Jimmy Zambrano Echaré mi red al mar A ver qué pasa mi hermano A ver si traigo a mi tierra un boricua mexicano Echaré mi red al mar A ver qué pasa manito A ver si traigo a Juliantla un Mexica-Jibarito A la isla voy volado Volado es como me tiene Si esa mujer quiere un hombre que se asome le conviene Si esa mujer quiere un hombre Para que la haga dichosa Que me diga cuando y donde Yo la puedo hacer mi diosa Echaré mi red

“Cruzando el mar” es una canción en la cual el maestro Joan Sebastian adorna sus notas musicales con poesía dándole vida y color. Y con este tema seguramente pondremos a bailar a todos los papás del mundo en su día. ¡Feliz día del padre! Una joya más disponible a partir de hoy 19 de junio en todas las plataformas digitales y YouTube.

Sobre Joan Sebastian

José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan Sebastian (Juliantla, 8 de abril de 1951-ibíd., 13 de julio de 2015),​ fue un cantante, compositor y actor mexicano, que fue conocido por el público bajo los sobrenombres de «El Rey del Jaripeo», ​«El Poeta del Pueblo», «El Poeta de Juliantla»​ y «El Huracán del Sur».

A lo largo de su carrera musical fue acreedor de cinco premios Grammy y siete premios Grammy Latinos convirtiéndolo, hasta 2015, en el mexicano con más Grammys estadounidenses.

Recientemente Joan Sebastian volvió a acaparar titulares

El 11 de marzo de este año, su antigua disquera le cobró un dinero al equipo que representa los diferentes bienes de Joan Sebastian, sin importar que el artista ya esté muerto.

Así lo reveló el programa de televisión Ventaneando, donde se aseguró que el Rey del Jaripeo murió endeudado con su disquera, porque hizo tres préstamos de adelantos de las regalías de sus discos por el orden cercano a $1 millón 400 mil dólares (30 millones de pesos mexicanos).

En el citado programa contactaron a uno de los encargados del proceso de pago de la deuda, quien explicó en detalle lo que está ocurriendo y el tiempo que el fallecido Joan Sebastian seguirá como deudor moroso.