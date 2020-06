Jessica Cediel revela sus truquitos de belleza: ¡no vas a creer lo que usa para el pelo y el rostro!

Jessica Cediel no solamente es una de las reporteras más queridas de la televisión, sino que además es una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento.

A sus 38 años, la colombiana luce fenomenal, entre otras cosas por su entrega y disciplina al ejercicio y al deporte.

Pero la reportera de Exatlón, reality show donde conoció a su exnovio, Mack Roesch, con quien protagonizó una sonada pelea tras romper su compromiso a comienzos de este año, reveló que para lucir guapa y mantenerse radiante también recurre a varios secretitos de belleza que no tuvo problema en revelar.

La exreina de belleza habló con People en español, y allí divulgó varios tips que pueden resultar muy útiles para que los fans de Cediel los pongan en práctica.

La estrella de las redes sociales y de la pantalla chica, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, habló con la citada publicación, acerca de esos truquitos que usa para mantener un cabello envidiable y una piel lozana.

La exconcursante a Señorita Bogotá, en Colombia, destacó especialmente los cuidados especiales que se deben tener ahora que el verano está en pleno furor.



“Debemos hidratar nuestro cabello el doble. Por eso me encanta hacerlo de forma natural y casera. Tengo dos recetas: Para mi el aceite de coco o el aceite de oliva mezclado con mayonesa, son excelentes aliados. Utilizó una de las mezclas una vez por semana”, confesó la presentadora al hablar de su primer truquito. “Las voy turnando. Lo aplico de medios a puntas con el cabello húmedo. Me pongo un gorro térmico (si no tienes puedes utilizar una bolsa de plástico) Lo dejo actuar por una hora y después lo retiro en la ducha con dos champús”.

Y a la hora de hablar de los cuidados para la cara, la exnovia del cantante Pipe Bueno destacó que hay varios elementos para tener en cuenta.

“Me lavo el rostro con un jabón suave. Después aplicó un suero de ácido hialurónico en toda la cara y en el contorno utilizo el Serum de caviar de La Prarie. Dejo secar y después finalizó con un protector solar”, dijo la exreina. “Ahora estoy enamorada de Heliocare tinted. Me gustan estos productos porque por herencia sufro de acné y me broto con facilidad. Así que siento que estos productos acuosos hidratan mi piel, no me tapan los poros y me dan una sensación ligera y refrescante”.