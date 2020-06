Jesse & Joy lanzan video de “Love” en colaboración con UNODC y ONUSIDA junto a invitados especiales ¿Quiénes son?

View this post on Instagram

¡Ya pueden ver el video oficial de #LoveEsNuestroIdioma en el link de nuestra bio! Gracias a #UNODCMéxico por permitirnos ponerle música a la campaña #JusticiaSinDiscriminación e incluirnos para dar un mensaje tan importante a favor de la comunidad LGBTI+ expresándonos en voz alta contra las terapias de conversión. Gracias @yaajmexico ❤️🏳️‍🌈 Las ganancias del video van a ser donadas a organizaciones sin fines de lucro que se encargan de defender los derechos de la comunidad LGBTI+ en nuestro país. Disfrútenlo, bailen y compartan para unirnos en el mismo idioma 🏳️‍🌈