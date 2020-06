J Balvin estrena el nuevo video ‘AZUL’ de su álbum ‘COLORES’ ¡Míralo y escucha el álbum aquí!

J Balvin compartió el octavo video de su álbum ‘Colores’, certificado 2x Platino por la RIAA. El sencillo, “Azul” certificado Platino por la RIAA, es el video más reciente dirigido por Colin Tilley- en el cual J Balvin le da un tratamiento animado con visuales alegres a este nuevo video.

Este video viene luego del lanzamiento de temas como “Rosa“, “Verde“, “Rojo“, el cual logró debut dentro del chart de Latin Airplay, “Amarillo“, “Gris” y además sus dos sencillos en llegar a la posición #1 en la lista de Latin Airplay de Billboard “Morado” y “Blanco” – que han alcanzado medio billón de visitas.

“Azul“, ha conseguido más de 140 millones de reproducciones combinadas en todas las plataformas digitales a nivel global. Esto continúa lo que ha sido un año bastante movido para Balvin quien fue el presentador del segmento de música latina durante el programa “Pa La Cultura” durante el festival en vivo LiveXLive, que se organizó en apoyo a MusiCares.

No te pierdas el video de ‘AZUL’

J. Balvin – Azul (Official Animated Video)

Además, también participó en el concierto organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos desde Casa), se unió a Diddy en un Instagram Live para Diddy’s Dance-A-Thon en apoyo al personal del cuidado de la salud y se convirtió en el primer troll reggaetonero, llamado Tresillo, en la película Trolls World Tour, sumando su talento al de artistas como George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige, Kelly Clarkson y muchos más.

‘Colores’, la continuación del álbum lanzado en el 2018, ‘Vibras’, fue nombrado recientemente como uno de los mejores álbumes del 2020 por Billboard, en el cual la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su frecuente productor Sky Rompiendo) demostrando el poder de su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

‘Colores’ se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum. Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales – desde la música hasta el arte y diseño – sin comprometer su identidad única.

‘Colores’ ya alcanzó mas de 2.3 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado mas de un billón de visitas en YouTube y debutó en la posición #1 en 102 países en la lista de álbumes latinos de Apple Music. Esto después de que Balvin hizo historia al convertirse en el artista latino urbano con el mayor número de sencillos en llegar a la posición #1 en la lista Latin Airplay luego de que “Blanco” ocupara el primer lugar en marzo y “Morado” llegara a esa posición también. Todos estos reconocimientos y premios, junto con Colores, no sólo establecen su posición como el líder del reggaetón, sino también lo convierten en un pionero del nuevo género urbano, que continúa expandiendo sus límites y labrando el camino para “la nueva escuela”.

ESCUCHA: ‘ C o l o r e s’

https://jbalvin.lnk.to/Colores

Esto dice la crítica especializada sobre ‘Colores’

“J Balvin es uno de los artistas más influyentes del momento”

Forbes

“Una brillante reafirmación de los pasos que se han tomado para que la revitalización del reggaetón forme parte del pop global en los últimos años”

The New York Times

“Ocupando su lugar en la mesa, J Balvin sin duda sigue rompiendo”

Pitchfork

“Colores es una demostración sofisticada de la paleta de colores sonoros de Balvin”

Rolling Stone