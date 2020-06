Una mujer que se ha mantenido siempre bella, juvenil y activa es sin duda alguna Jacqueline Bracamontes y ahora sorprendió a sus admiradores con un nuevo cambio de look que la hace ver todavía más fresca y resplandeciente.

A través de un video en Youtube la actriz junto a su estilista Gabriel Samra mostraron a detalle cómo fue la transformación del hermoso cabello de la artista por medio de una técnica original francesa de coloración llamada Balayage, de ahí viene el nombre.

Aunque la bella mexicana mantuvo el largo y el corte, le agregó a su cabello mucho más claridad, brillo y expresión con ondas y capas sueltas que le dan gran movimiento y estilo imponiendo más carácter a su nuevo look.

La técnica que usó el estilista en este caso hace que el cabello luzca mucho más resplandeciente desde la raíz hasta llegar a las puntas donde las tonalidades se tornan más claras.

La nueva melena de la actriz ahora rubia le da un toque sexy, bravío y natural acentuando sus preciosos rasgos, y según el peluquero es el color más solicitado por sus clientes, seguramente ahora aún mayor cuando pudieron ver el resultado espectacular del cambio total de look de la tan querida actriz.

VideoVideo related to jacky bracamontes cambia de look como una super modelo: foto 2020-06-27T00:12:09-04:00

Es infalible que muchas de los leales fans de la famosa mexicana van a querer lucir lo mismo que ella, aún más cuando Samra confesó que Bracamontes es una de sus consentidas y que según su opinión marca la tendencia en el mundo de la belleza, de la moda, del maquillaje, y del pelo, a lo que la también conductora muy humilde y emocionada dijo lo que pensaba al respecto.

“No se si sea la que marque la tendencia o de las personas que marquen la tendencia, pero si me encanta la moda, y me encanta sobre todo hablando de las alfombras rojas elegir el atuendo y el peinado y como voy a lucir en la alfombra y el resultado final, me fascina es algo que me encanta”, recalcó la esposa de Martín Fuentes, quien aseguró que el pelo es un accesorio muy importante en todos los aspectos.

“El pelo es el marco de la cara y ahí que tenerlo siempre lindo y yo soy de las de que lo que te acomoda, lo que te pones y lo que haces contigo, o sea a lo mejor está de moda tener el pelo verde, es un decir, pero es lo que a mí me guste”, empezó diciendo Jacky en el video clip.