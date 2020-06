J Balvin Estrena la Experiencia de Realidad Aumentada “Behind the COLORES”[+FOTOS]

View this post on Instagram

Mañana sábado 20 de junio, estaré presentándoles en vivo, el cierre del capítulo de "Colores", mi más reciente álbum, del que cantaré todas las canciones a través de mi canal oficial en @youtube. Vamos a celebrar junto a @buchananswhisky esta experiencia en vivo, a las 8:00 PM hora de Medellín.