¿El actor Héctor Suárez le tenía miedo a la muerte?

Este martes se conoció el fallecimiento del actor Héctor Suárez, quien tuvo que librar una dura batalla contra el cáncer durante más de cinco años y varios de sus fans volvieron a traer a colasión un video en el que se ve al mexicano hablando con franqueza sobre ese momento.

En el clip, que fue presentado por el programa Primer Impacto, se aprecia a la estrella de Dame Chocolate, tras salir de una cirugía hace unos meses, en la que le extirparon la vegija, donde dijo francamente si le temía o no al hecho de morir.

El actor de cine, teatro y televisión, quien confesó que le gustaría vivir por lo menos unos 10 años más, por su hijita de 8 años, la menor de su clan, abrió su corazón y dio su postura sobre la muerte.

“A la muerte no le tengo miedo. Estoy preparado para irme en el momento en que me lo pida Dios”, confesó en aquel entonces el recordado Padrecito de Chavelita.

El mexicano también se sinceró en ese momento y dijo que a lo que sí le temía era a causarle un dolor a su familia con su partida.

“Lo que si me da pavor, terror, pavor… es dejar a mi nena de 8 años, a mi joven de 21 años, a mis hijos y a mi esposa, que desde aquí quiero abrazar”, agregó el hoy fallecido actor.

Suárez le dedicó en aquel entonces unas bellas palabras a su mujer, Zara Calderón, con quien tuvo a su hijo de 21 años y a su hijita de 8 años, y con quien se convirtió en papá por última vez cuando él tenía 72 años y ella 42.

“A esa mujer maravillosa (me dolería que sufriera), como me cuida, como alimenta, como me protege”, afirmó el histrión.

La noticia del fallecimiento de Héctor Suárez fue revelada por su hijo, Héctor Suárez Gomis, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió respeto para este difícil momento.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento del Héctor Suárez Hernández”, dijo el hijo de Suárez.

“La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes”.

Han sido muchas las voces de fans y seguidores del actor que han confesado su dolor en redes sociales ante la gran estrella de la pantalla chica y la pantalla grande mexicana, quien por años nos robó muchas sonrisas y que seguramente ahora estará robando sonrisas en el cielo.