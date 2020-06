¿Gaby Espino sigue en Telemundo?

View this post on Instagram

SONRIE… Aunque a veces la vida me golpee… Aunque no todos los amaneceres sean hermosos, Aunque se me cierren las puertas. Sonrío… SUEÑA… Porque soñar no cuesta nada y alivia mi pensamiento, Porque quizás mi sueño pueda cumplirse, Porque soñar me hace feliz. LLORA… Porque llorar purifica mi alma y alivia mi corazón, Porque mi angustia decrece, aunque sólo sea un poco, Porque cada lágrima es un propósito de mejorar mi existencia. AMA… Porque amar es vivir, Porque si amo, quizás reciba amor, Porque prefiero amar y sufrir, que sufrir por no haber amado nunca. COMPARTE… Porque al compartir crezco, Porque mis penas, compartidas, disminuyen, Y mis alegrías se duplican. ¡Sonrío, sueño, lloro, amo, comparto, vivo.!"- Walt Whitman. Que sea un día para enamorarte de la vida y sobre todo para enamorarte de ti mismo.