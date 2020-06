Fernando Lozada de EXATLON EEUU: ¿Tuvo que ser operado?

Ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global, el programa de competencias Exatlon Estados Unidos decidió postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal. Es por eso que todos los participantes de ambos equipos, incluyendo a uno de los favoritos de la competencia, Fernando Lozada, regresaron a casa por un tiempo indefinido.

Fernando Lozada es un Influencer Fitness, que además es empresario y modelo, con innegable simpatía y carisma, que se ha ganado a toda la audiencia de la llamada “Competencia más feroz del planeta” con sus destrezas deportivas y buena actitud.

¿Quién es Fernando Lozada?

Mexicano de 30 años. Conocido por su participación en Reality Show “Acapulco Shore”, ha sido una de las incorporaciones que más han llamado la atención en esta nueva temporada. En su infancia fue un niño activo y practicó todo tipo de deportes, desde fútbol hasta gimnasia artística. Fernando espera un hijo junto a su esposa, Triana León, una Health Coach certificada.

Actualmente cuenta con 2.3 millones de seguidores en su perfil de Instagram, en donde se mantiene muy activo compartiendo fotos de su vida personal, momentos especiales y sus rutinas de ejercicios. Fernando ha sabido compaginar sus diferentes pasiones, es empresario y modelo fitness que se declara un amante del ejercicio y es también competidor de fisicoculturismo en México. También ha estado en televisión, foros de Internet, redes sociales, portadas de revistas y otras publicaciones dedicadas al mundo fitness.

Tuvo una participación destacada en el programa “Acapulco Shore” de la cadena MTV durante dos temporadas.

A su regreso de Exatlon Estados Unidos Fernando Lozada conversó con nosotros sobre su paso por “La Competencia Más Feroz del Planeta” y lo que nos contó lo pueden ver haciendo click aquí.

El regreso a las arenas de Exatlon Estados Unidos

Hasta hace poco todavía no se hablaba de un posible regreso de la competencia a las pantallas de Telemundo, aunque varios portales de fanáticos no oficiales aseguraban que el pasado 15 de junio Exatlon Estados Unidos estaría retomando grabaciones, pero ese no fue el caso, recordemos que uno de los participantes más emblemáticos de la competencia, el “Toro Mexicano” Chuy Almada, desmintió con total sinceridad en su perfil de Instagram los rumores y aseguró que aunque varias veces an dado fechas de regreso, las continúan cambiando y que al día de hoy, nadie conoce cuando volverán a Exatlon EEUU debido a la permanentemente cambiante situación con la pandemia de Coronavirus.

“La verdad me han cambiado la fecha tres veces ya, con esto del Coronavirus no se sabe, a lo mejor me dicen te regresas en 15 días, y en 15 días se pone peor.” fueron las declaraciones de Almada ante la pregunta de un fanático. Si lo hizo para despistar, lo desconocemos, pero algo muy similar ocurrió en el caso de la dominicana del Team Famosos, Yamilet Peña, cuando, en una sesión de preguntas y respuestas de su perfil de Instagram, un seguidor le preguntó si habían en efecto regresado el pasado 15 de junio a grabar, la respuesta de la chica fue un resonante NO. ¿Será para despistar a los fanáticos?

Telemundo, la casa de Exatlon EEUU, reveló un clip en donde aseguran que muy pronto la competencia más feroz del planeta regresará a las pantallas de televisión. “Ellos se están preparando, porque es hora de terminar la batalla”, con imágenes de los atletas haciendo diferentes rutinas de ejercicios.

Si bien no revelan la fecha exacta, esto representa un significativo avance y una confirmación de que queda muy poco para seguir disfrutando del programa favorito de la televisión en español en Estados Unidos.

Los mensajes de los seguidores no se hicieron esperar. “Por fin regresa Ya era hora y muy pronto y estoy listo para apoyar mi equipo #TeamFamosos 🔴🔴🔴🔴💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 “ dice arrmandojdl11 en Instagram, mientras que anagarcia8054 asegura que “Es fabuloso escuchar ésto! Estoy anciosa de ver a mi equipo Azul” 💙

La salud de Fernando Lozada inquieta a todos

Lozada publicó en sus historias de Instagram, un video mientras se sometía a una cirugía por una fibrosis en su espalda, aquí, con el sentido del humor que le caracteriza, aseguró que no era nada grave y dijo que en unos días estará de nuevo en su 100%.

De acuerdo a la enciclopedia Britannica, Fibrosis es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo, en contraposición a la formación de tejido fibroso como constituyente normal de un órgano o tejido. La fibrosis se produce por un proceso inflamatorio crónico, lo que desencadena un aumento en la producción y deposición de matriz extracelular.

