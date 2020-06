¿Quién fue el ex novio de Pablo Alborán? ¡Conócelo aquí!

El pasado 17 de junio, el cantante Pablo Alborán reveló al mundo su orientación sexual a través de un video en su perfil de Instagram. “Siempre me he pronunciado en contra de cualquier tipo de odio, bien sea racismo, transfobia, homofobia, y hoy necesito que mi grito tenga más alcance y más peso… Quiero ser más feliz de lo que ya soy.” Declaró el español de 31 años, quien dedicó las más hermosas palabras a su familia quien desde siempre le han dado “la libertad de amar a quien he querido, de hacer lo que he querido apoyado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños.” Dijo Alborán en el video.

Los mensajes de apoyo de compañeros del medio artístico y fanáticos no se han hecho esperar. La cantante Vanessa Martín le escribió lo siguiente: “El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella.❤️”

Alejandro Sanz, simple y contundente le dijo: “Te quiero, hermano.” Mientras David Bisbal expresó: “Un abrazo enorme Pablo!!!! A muerte contigo!!!🤗 Se te quiere.”

Sus seguidores, por su parte, también se desbordaron en muestras de cariño para el español: “Amor y admiración ♥️ un abrazo fuerte Pablete” Es sólo uno de los millones de mensajes que llenan el video de Alborán.

En el 2018 se había reportado que Pablo Alborán reveló su homosexualidad en las redes

En el verano del 2018, Libertad Digital reportó que Pablo Alborán había reconocido su homosexualidad. El medio reveló supuestos romances que tuvo el cantante, como con el estilista Pelayo Díaz, la cantante Malú e incluso la estrella boricua Ricky Martin, con quien viajó a la India en un retiro de meditación y colaboró en un tema, pero inmediatamente se aclaro que eran solo amigos.

¿Quién fue el ex novio de Pablo Alborán?

Varios medios españoles recientemente revelaron el que presuntamente sería la relación más larga del cantante, el hombre en cuestión es una cara conocida de los programas de Telecinco, medio muy importante en España.

Se trata de Giuseppe di Bella de 33 años, abogado, bailarín, coreógrafo y un rostro frecuente en diferentes programas de la televisora, precisamente en donde habría conocido a Pablo Alborán. Ambos fueron presentados el 6 de marzo de 2011 en el programa Qué tiempo tan feliz, presentado por María Teresa Campos y presuntamente desde entonces mantuvieron un largo romance.

Lo que debes saber de Giuseppe di Bella

El medio MARCA reveló algunos detalles sobre di Bella y los compartiremos con ustedes a continuación: