Denisse “La Pantera” Novoa de EXATLON: Las fotos más sexis

Recordando buenos momentos de Exaball 🏀 Jajajaja nunca se me va a olvidar cuanto se divirtieron Kelvs y Karla viéndome jugar… escuchaba las carcajadas cada vez que me lanzaba a cubrir. Me decían que yo cubriera a las chavas pero siempre acababa cubriendo al más grande de los hombres rojos y le quitaba la pelota y todo Jajajajajaja quien dijo miedo? 🤣😂🤣😂🤣 que recuerdos, de los momentos más divertidos jajaj • #Exaball #exatlon #exatlonestadosunidos #lapanteranovoa #lapantera #exatloneeuu #republicadominicana #sports #deporte #atleta #throwback