Actrices de “Te doy la vida” contagiadas por el COVID-19 cuentan su difícil experiencia

Para el elenco y la producción de la telenovela “Te doy la vida” de la cadena Univisión el saber de la existencia de que dos de sus actrices, Dayren Chávez, quien interpreta a Rosa y Rocío de Santiago, cuyo personaje es la monja Inés, fueron contagiadas por coronavirus fue muy sorpresiva, nada halagadora, y además comenzó ha estar en boca de todos.

“Hubo dos actrices que dieron positivo (en la prueba de detección de la covid-19)”, confirmó la productora del melodrama, Lucero Suárez, a la revista People en Español.

Debido a este infortunado y terrible imprevisto que obligó a las dos actrices a un aislamiento social de 14 días se debieron reescribir las escenas estando ya en las finales de la filmación.

Sin embargo, Suárez nunca perdió la esperanza de que las artistas en el tiempo estipulado se recuperaran para que pudieran reintegrarse nuevamente al elenco y terminar sus escenas.

“Se les van a hacer nuevas pruebas. Si salen negativas grabaremos con ellas y si salen positivas prescindiremos de ellas otra vez. Yo la esperanza que tengo es que salgan negativas porque no han presentado ningún síntoma”, declaró la productora.

El optimismo y la seguridad de Suárez dio resultado y afortunadamente tanto Dayren como Rocío dieron negativo en la última prueba que se les realizó por el COVID-19 la semana pasada, y para alegría de ellas recibieron los resultados este lunes ratificando que ya pueden volver a las grabaciones para cerrar las tramas de sus personajes, así lo dejaron saber las dos artistas a través de sus correspondientes cuentas de Instagram.

“Como es de su conocimiento el día 20 de mayo me realicé la prueba de COVID-19, la cual el domingo 24 de mayo me hicieron de mi conocimiento que di positivo, por lo cual estuve guardando reposo completamente aislada y con los cuidados pertinentes indicados por los médicos”, comenzó diciendo Dayren.

“Hoy, 8 de junio me informaron el resultado de la segunda prueba realizada, por lo cual quiero hacerles de su conocimiento que el resultado fue negativo, por lo que puedo reincorporarme a mis actividades personales y laborales a partir de mañana 9 de junio.

Gracias por su preocupación e interés hacia mi salud y mi persona”, concluyó Chávez.

Para Rocío de Santiago, la noticia de estar contagiada por el virus le causó mucha preocupación especialmente por los seres queridos con los quien vive.

“A mí realmente donde me afectó bastante fue que yo vivo con mis abuelos, vivo con mis papás y mi hermano entonces éramos bastantes en casa y el saber que la vida de mis abuelos o de mis familiares estaban en riesgo la verdad me dolió mucho, sobre todo porque no entendía en qué momento me había infectado”, expresó, quien interpreta a la monja Inés.

“Gracias a Dios durante toda esta cuarentena, durante todos estos días ninguno ha presentado síntomas, todos están bien de salud, todos, yo supongo que fue un falso positivo, no lo sé, pero lo importante es que todos tenemos salud ahora sí, todos estamos bastante bien”, declaró la actriz del melodrama que se transmite a las 8 p.m., hora del Este por Univisión.