Dayanara Torres muestra las cicatrices que le dejó el cáncer: tuvieron que agarrarle 77 puntos

"Debo decir que… … cancer, lo INTENTASTE. Ahora LARGATE de mi VIDA!!!" 🤍🙌🏻🤍🙌🏻🤍🙌🏻🤍🙌🏻🤍🙌🏻🤍🙌🏻🤍 . GRACIAS a todos mis amigos y familiares que me acompañaron a mis 18 tratamientos. Lela mi #ReinaMadre mis hermanos @josetorresjowie & Ricky & @jinny_torres @gabaroses @paulanthonylove @realizzz @joyce_giraud @yldefonsolopez @mariamendezmeme @victorialamala @nunupictures @evita630 @jenniferjnieman @salomedayanac @omarcruzphoto @carneyod2019 @y_1784 @michelleebassali @sunnysidekylie & mis hijos @cris_muniz_torres @xdamn_ramx #AGRADECIDA por #Siempre Gracias por NUNCA dejarme sola… ✨🙌🏻✨🙌🏻✨🙌🏻✨🙌🏻✨🙌🏻✨🙌🏻✨ . y a todos los q me escribieron texteando me sus buenos deseos, siempre dejándome saber que pensaban en mi y oraban por mi recuperación… Los Amo! 💕Debbie Rosado, Alex Muñiz, @jodi_robin62 Julie Pierangeli, Isabelle @edelgadopr Tio Doel, Titi Gladys, Carmen Rivera, mi Nina Iris, Tio Felipe, Titi Gloria, Estella Cabrera, Melissa Romero, @stellanolasco @bettymartinez_75 mi @karlamonroig @olgatanonofficial @bkstainless1 @doctorcampos @alexoficial @yosoymolusco @maitalmakeup @beaucaspersmart @barriocultural @zulemaarroyofarley @melissamitro @biancapamelamarroquin @zulemaforero Monty, Elis, and sooooo many more!!! Always texting me a little reminder that will always lift up my spirits… . 💕PS. A finales de Marzo sabré si estoy cleared cuando todos los exámenes (MRI, PET & CITI) come back negativos🙌🏻