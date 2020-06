Noticias de Reinas: Dayanara Torres revela quién es el verdadero padre de sus hijos

View this post on Instagram

🌿🌱Work in Progress🌱🌿 . Gracias @maitalceramicsstudio por tanta inspiración, You are so amazing! 🧚🏻‍♀️You Gorgeous You💃🏻! . 🌱🌱🌱TO BE CONTINUED🌱🌱🌱 Porque se cosecha lo que se siembra🍀 . #StayingHome #StaySafe #YoMeQuedoEnCasa #Gardening #Sembrando #EnCasa #PR #🇵🇷 #Proud #MyBoys #🌱 #Parsley #Rosemary #Basil #Cilantro #Tomatoes #Recao #YerbaBuena #Lavander P.S. Oredené todo por @amazon Semillas, Tierra y las "camas de jardín" (garden beds) 🍃🌱🌿🍃🌱🌿🍃🌱🌿🍃🌱🌿 . PS. Me queda una caja con tierra entre los tomates y el recao, que semillas me recomiendan par sembrar (q no estén el la lista de arriba) ??? 🍃🌱🌿