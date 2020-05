Dayanara Torres está buscando novio por internet: ¿qué app está usando?

View this post on Instagram

TODO POR MI FAMILIA . #Repost @senecafoa ・・・ En la comunidad latina, la familia es lo primero. Nos gustaría agradecer a @DayanaraPR por prestar su voz a nuestra campaña "Todo Por Mi Familia", que ayuda a conectar a las familias inmigrantes reunificadas afectadas por la política de "cero tolerancia" a los servicios gratuitos de salud mental en todo el país. Gracias, Dayanara! . In the Latino community, family comes first. We’d like to thank @DayanaraPR for lending her voice to our “Todo Por Mi Familia” (All for My Family) campaign, helping connect reunified immigrant families affected by the “zero tolerance” policy to free mental health services across the country. Gracias, Dayanara! #todopormifamilia