Danna García muestra las primeras imágenes junto a su bebé: ¿cómo está?

View this post on Instagram

Que mayor de felicidad, por fin Danna regresa a casa con su bebé y familia.. Gracias dios, por este pequeña alegria de amor, tu amor es infinito y nunca la dejaste sola con esta enfermadad.. Me encanto este regalo de dios, al saber que ella ya esta con su familia y bebé nuevamente juntos, ahora Danna a cuidarse mucho y seguir las indicaciones por su salud.. Gracias a todos por haber orado por ella, por demostrarles el amor y el cariño que le tenemos pues nunca la dejamos sola en momentos dificiles asi que ella agradece a todo.. Que hermoso momento, los amamos!!❤❤❤ #quendenseencasa @dannagarciao