Cristian Castro se encuentra profundamente desolado: ¿qué le pasa?

El fin de semana pasado, Cristian Castro le confesó a su colega y amiga Guadalupe Pineda en una charla en vivo a través de las redes sociales, el profundo dolor y la desolación que sentía por la muerte de su adorada abuela Doña Socorro Castro, según lo dio a conocer el programa “Ventaneando”.

El cantante, quien se encontraba en su casa en Malibú, California en el momento de la charla, dijo que era la primera vez, desde la muerte de doña Socorro, que tocaba este tema.

El hijo de Verónica le agradeció por todo lo que ha hecho por él a lo largo de su vida, pero enfatizó en quien fue su mayor felicidad.

“La felicidad más grande fue mi abuela, mi madre obviamente salió a buscar el pan, salió a la calle a trabajar, gracias a ella pude tener la educación que tuve, después ella también me ayudó para hacer mi primer disco, obviamente le debó todo a mi madre”, dijo Castro, aclarando cuál era el sentimiento que sentía por su abuela.

“Pero el cariño que tuve con mi abuela fue como de más madre, madre, fue la madre de toda la familia. Yo dormí con mi abuela hasta los trece años, más o menos, cuando ya me vi demasiado grande, finalmente me fui a mi habitación por primera vez en la vida, porque yo nunca quise dormir solo, siempre quise dormir con ella”, subrayó el artista y agregó: “hubo un mimetismo, nos mimetizamos, no sé pero dormir en su brazo hasta los trece años yo me dormía en su brazo, y la verdad es que es mi necesidad se ha convertido pues también en mi dirección, su presencia le daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida también”.

El intérprete de “Simplemente tú” desahogó el dolor que lo agobia y con lágrimas en los ojos reconoció que posiblemente necesita ayuda para poder llevar esta pena que lo acongoja tanto.

“Hoy en día estoy con ganas de entrar hasta un grupo de ayuda porque me siento muy desolado, eso ha sido el golpe más fuerte de esta cuarentena para mí y la primera vez que hablo de ella con alguien”, expresó el artista, quien también dijo que está creando melodías para hacer un tributo a su abuelita.

“Estoy haciendo una canción, pues un tributo a mi abuela, pues componiéndole canciones y tratando de hacer un disco un poquito más espiritual”, recalcó el mexicano.

Pero en un momento de la conversación Cristián cambio su actitud y se le iluminó el rostro cuando hablo de sus hijos, tema que casi nunca trata, donde enfatizó que se siente muy orgulloso de ellos.

“Ya tengo mi hija Simona, estoy muy contento, está por cumplir 15 años justamente este 16 de junio estoy feliz, la verdad es que muy orgulloso, porque están saliendo muy bien en sus calificaciones, luego tengo a Mikhail, él ya va para los 13 años, ahora en diciembre, y tengo mi hija Rafaelita de 6 años, la felicito mucho porque hoy dio una demostración increíble en su examen y pues estoy orgulloso de ellos”, concluyó Castro.