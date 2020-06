Colate niega que quiera quitarle su hijo a Paulina

El caso de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera continua sobre el tintero y es que después de que Colate solicitara una audiencia a la Corte Familiar para presuntamente referir algunas dificultades que vive su hijo Andreas Nicolás con su madre, todo parecía apuntar que el progenitor quería obtener la custodia total del pequeño, pero ahora el español dice que esa información está errada.

“En ningún caso estoy pidiendo la custodia y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá (Paulina Rubio) cerca”, puntualizó el empresario al programa mexicano de televisión “Sale el Sol”.

Pero eso si Colate enfatizó y aclaró que lo único que deseaba era el completo bienestar para su hijo.

“Y así voy a seguir, no tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”, dijo Vallejo-Nájera.

También hubo otro punto donde Colate expresó que lo tenía confundido e igualmente aclaró que nunca lo había solicitado y fue respecto al análisis de drogas que “La chica dorada” se efectuó voluntariamente.

Y es que en la citada audiencia el español sugirió que la cantante consumía sustancias toxicas, por eso los defensores de Paulina decidieron que ella se realizará esas pruebas algo que dejó a las autoridades más calmadas.

“Mi impresión fue, digamos, de no entender por qué está haciendo esto porque nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, nosotros (sus abogados y él) no hemos (solicitado)”, refirió Colate.

El empresario hizo énfasis al respecto y dijo: Yo no (lo) he pedido, nunca he hablado de eso; es más, únicamente la he defendido con el tema del famoso video”, advirtió.

Además, el padre de Andreas Nicolás sentó su opinión sobre la última audiencia que se llevó a cabo.

“Me ha parecido una de las muchas razones por las que he dicho que la audiencia me ha parecido absurda, pero también me ha parecido poco inteligente”, declaró Colate.

Cabe recordar que por la insinuación que hizo el empresario ante el juez de que la artista consumía sustancias tóxicas, ella reaccionó y lo acusó de desacatar un acuerdo de confidencialidad que firmaron en el 2014 que impide al español conceder entrevistas acerca del niño o de su madre.

La próxima audiencia quedó programada para el 22 de julio, donde veremos que pasará y si finalmente se podría llegar a un acuerdo ante todo por el bien del menor y también de sus progenitores.