Clarissa Molina habla con AhoraMismo: “Qué Leones” deja en alto a mi gente de Dominicana

El exitoso filme “Qué Leones” ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming PANTAYA a partir de hoy viernes, 26 de junio. La secuela que presenta un giro inesperado en la trama se desarrolla en escenarios de Nueva York y República Dominicana y cuenta con la participación de la presentadora de la cadena Univision Clarissa Molina y el cantante urbano Ozuna.

La comedia romántica para toda la familia inicia un año después del sorpresivo escape de los personajes de “Nicole” (Clarissa Molina) y “José Miguel León” (Ozuna), durante la boda del “Coronel Liriano”. Sin embargo, lo que para Nicole sería una relación de cuento de hadas se convierte en la dura realidad al verse obligada a vivir humildemente en la Ciudad de los Rascacielos, ya que es lo que puede mantener su pareja aún con dos empleos diarios.

No se pierdan el avance de “Qué Leones” aquí:

Sinopsis: Nicole León (Clarissa Molina) y José Miguel León (Ozuna) han llevado su romance al siguiente nivel: Ahora viven en Nueva York, luchando por agarrarse un pedacito del sueño americano. Sin embargo, balancear una vida de pareja, dos trabajos, los sueños de ser emprendedor y las dificultades de empezar en otro país, le pasan factura a su noviazgo. Ahora se les presentan nuevos retos: Don Camilo León (Raymond Pozo) tiene una nueva novia, por lo que Nicole, su hija, regresa a Santo Domingo para conocer a su extravagante y posible nueva madrastra. Mientras tanto, José Miguel encuentra que su padre, Don Tito León (Miguel Céspedes) no logra controlar sus anhelos de vivir como un millonario. Estas situaciones llevarán a las dos familias León a reunirse para volver a tratar de conjugar las divertidas excentricidades de sus integrantes. Synopsis: Nicole León (Clarissa Molina) and José Miguel León (Ozuna) had taken their relationship to the next level: Now they live in New York, working hard for a taste of the American Dream. However, balancing a couple's life, two jobs, dreaming of being an entrepreneur and the hardships of being an immigrant, take its toll. Now, they face new challenges: Don Camilo León (Raymond Pozo) got himself a new girlfriend. Nicole, his daughter, travels back to Santo Domingo, to meet her quirky and possibly new stepmother. Meanwhile, José Miguel finds out his father, Don Tito León (Miguel Céspedes), can't control his impulses of living like a millionaire. These new situations take both Leon families to meet again, so they can deal together with the shenanigans of their own zany members.

Los protagonistas descubren que el llamado sueño americano es solo eso, lo que provoca graves conflictos en su convivencia. Además, la historia cautivará la atención del público por el cambio drástico en el estilo de vida de Los Leones, “Tito” y “Camilo”, interpretados por “Los Reyes del Humor Dominicano” Miguel Céspedes y Raymond Pozo, respectivamente.

Jim McNamara, Chairman de Pantaya comenta: “Estamos contentos de poder ofrecer en nuestra plataforma de entretenimiento una de las películas latinas de mayor trascendencia en el cine latino con un elenco espectacular. Cabe destacar que la primera película “Qué León” también está disponible en nuestra plataforma, al igual que cientos de películas y series totalmente en español con actores muy queridos en Puerto Rico.”

“Qué Leones” incluye a miembros del elenco original entre los que se destacan: Celinés Toribio, Stephany Liriano, Irving Alberti, Candy Flow, Anyelina Sánchez, Roger Wasseman, los puertorriqueños Jorge Pabón (“Molusco”) y Jaime Mayol. Además, se suman los artistas Geraldine Bazán (de México), Reynaldo Pacheco (de Bolivia) y María Elisa Camargo (de Ecuador), y en apariciones especiales el productor discográfico DJ Luian (de Puerto Rico), la actriz Mariluz Acosta (de República Dominicana), el influencer Giancarlo Chersich (de Estados Unidos) y el bailarín, modelo y actor norteamericano Casper Smart, todos bajo la experimentada dirección de Frank Perozo.

“En esta película pude ser 100% Dominicana”

Con su estrella, la talentosa Clarissa Molina, pudimos conversar sobre el logro de traer a la pantalla producciones de una calidad impecable, que muestren a los latinos en una luz no sólo positiva, sino a través de un trabajo de calidad, en una producción fresca y necesaria, especialmente en el momento que vivimos hoy:

A partir de hoy 26 de junio podrán disfrutar de esta comedia romántica a través del portal www.pantaya.com, así como en la aplicación en dispositivos iOS, Android y Roku en Estados Unidos y Puerto Rico.

PANTAYA es el primer destino de streaming premium para películas de clase mundial en español que ofrece la mayor selección de éxitos de taquilla del momento y títulos aclamados por la crítica de Estados Unidos y América Latina, así como audaces series originales nunca antes vistas