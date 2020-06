Chuy Almada se confiesa sobre el regreso de Exatlon EEUU: ¿Cuándo es?

Lamentablemente la cuarta entrega de Exatlon Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta, tuvo que ser suspendida desde el viernes 3 de abril, ya que se decidió postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global.

La vuelta a casa de los atletas

Desde que cada uno de los competidores y el presentador de Exatlon EEUU Erasmo Provenza volvieron a casa, no dejaron de mantenerse en constante contacto con los seguidores del programa, que incansablemente no han parado de repetir “la pregunta del millón de dólares”, ¿Cuándo regresan? Tema que en exclusiva Erasmo Provenza abordó en una entrevista con AhoraMismo, en donde dijo “No sabemos cuándo regresa Exatlon EEUU, me encantaría poder tener respuesta, pero ese no es el caso.”

¿Regreso en puertas a las arenas?

Aunque todavía no se hablaba de un posible regreso de la competencia a las pantallas de Telemundo, varios portales de fanáticos no oficiales aseguran que el próximo 15 de junio Exatlon Estados Unidos estaría retomando grabaciones, lo que quiere decir que en aproximadamente cuatro semanas estaría en la televisión para el disfrute de todos los seguidores.

La confesión de Chuy Almada sobre el regreso de Exatlon EEUU

Pero ha sido uno de los participantes más emblemático de la competencia, el “Toro Mexicano” Chuy Almada, quien con total sinceridad en su perfil de Instagram, desmintió los rumores y aseguró que aunque varias veces an dado fechas de regreso, las continúan cambiando y que al día de hoy, nadie conoce cuando volverán a Exatlon EEUU debido a la permanentemente cambiante situación con la pandemia de Coronavirus. No se pierdan el video aquí:

“La verdad me han cambiado la fecha tres veces ya, con esto del Coronavirus no se sabe, a lo mejor me dicen te regresas en 15 días, y en 15 días se pone peor.” fueron las declaraciones de Almada ante la pregunta de un fanático. Si lo hizo para despistar, lo desconocemos, la cosa es que los fanáticos están ansiosos esperando la nueva etapa de la cuarta temporada de la competencia más feroz de las pantallas de televisión.