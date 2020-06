Christian Nodal y Danna Paola se unen para poner a México en alto ¿Cómo lo harán?

Los talentosos intérpretes mexicanos Danna Paola y Christian Nodal, revelaron que se encuentran trabajando juntos en un nuevo proyecto musical que verá la luz próximamente. La noticia la dieron ambos en una sesión de Instagram Live, en donde ambas estrellas aseguraron que la colaboración está en puertas.

“Yo me muero por cantar regional, es algo que siempre he querido hacer, un género musical que disfruto mucho y de paso un orgullo bien cañón, let’s do it!” Aseguró la cantante y actriz de 24 años, que se encuentra en su mejor momento luego de su paso por la exitosa serie española ÉLITE, que se transmite en la plataforma Streaming Netflix y se ha convertido en uno de los contenidos más vistos en su historia.

Nodal, por su parte, es a los 21 años, uno de los cantantes y compositores más exitosos del género regional mexicano, #1 de las plataformas de streams con más de 10.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, además esta semana recibió la gran noticia de ser el artista solista regional mexicano #1 Apple Music en todo el mundo de todos los tiempos.

Sobre una colaboración con la cantante y actriz, Christian accedió inmediatamente durante esa sesión en vivo y dijo: “Va que va, sí hay que hacerlo. En estos días te mando un tema a ver que te parece, será una canción que nos haga pararnos con la bandera en alto.” A esto, Danna Paola de manera muy simpática dijo: “¡La bandera en alto, en tequila en mano y el micrófono!”

Todo indica que muy pronto tendremos una colaboración de estos talentosos intérpretes y desde ya ¡No podemos esperar!

Sobre Danna Paola

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 20 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

Sobre Christian Nodal

Christian Nodal participó en su infancia y adolescencia en varios concursos de juegos infantiles, obteniendo los primeros lugares. A los 14 años, mientras estudiaba en el sistema educativo Muñoz Campus Caborca, decidió trasladarse al puerto de Mazatlán (Sinaloa). Después se mudó a la ciudad de Ensenada (Baja California) en donde cursó su primer semestre de bachillerato. Los fines de semana iba a dar conciertos a Mexicali. Tiene una familia llena de músicos, en su familia o todos cantan o todos tocan un instrumento como su primo José Nodal Jiménez el cual hace parte de su banda y es el principal trompetista. Su padre Jaime González es el productor de su propia disquera JG MUSIC, su madre Silvia Cristina Nodal Jiménez es su manager; además es el mayor entre sus hermanos Amely González Nodal y Jaime Alonso González Nodal.

Proviene de una familia integrada de músicos y cantantes. A los 13 años de edad descubrió que tenía la capacidad de componer canciones y se decidió a poner en palabras sus sentimientos y transformarlos en canciones emotivas, Te Fallé es un tema de su autoría y fue uno de los temas que lo dio a conocer en las redes sociales.