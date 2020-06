Top 5: Noticias Interesantes -Junio 04 del 2020

Las noticias del mundo del entretenimiento empiezan este jueves con la confirmación de Chiquis Rivera sobre el distanciamiento de su esposo, Lorenzo Méndez, con quien atraviesa una dura crisis matrimonial.

Asimismo, el susto que pasó Marlene Favela tras un incendio, la demanda contra Carlos Baute y los casos de COVID-19 en el set de una telenovela de Televisa, son noticia.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias del día, sigue leyendo aquí:

1. Chiquis Rivera confirma distanciamiento de su esposo

. @Chiquis626 habla de los rumores sobre su separación, ¿es verdad que terminó su matrimonio? pic.twitter.com/zo3LLphTUT — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 29, 2020



Chiquis Rivera lleva varios días bajo los reflectores debido a su vida sentimental, y luego de rumores que indican que la cantante está atravesando por un difícil momento con su esposo Lorenzo Méndez, finalmente de su propia boca confesó que está distanciada de su marido.

La hija de la fallecida Jenni Rivera habló con el show mexicano Chismorreo TV, y allí aseguró que la situación del COVID-19 que obligó a las familias a confinarse también jugó en contra de su relación.

“Dicen que el primer año de matrimonio es el más difícil, yo pensé que no iba a ser difícil”, admitió la intérprete, tras asegurar que se dio un espacio con el cantante. “Porque sentí que lo conocía muy bien porque empezamos como amigos, pero llegó la cuarentena, la presión, el estrés y fue mucho para mí y para él. La verdad que estamos tomándonos un espacio con respeto, hay cariño y amor y estamos casados”.

2. Marlene Favela sufre incendio en su edificio



Marlene Favela pasó tremendo susto este martes, luego de que se registrara un incendio en el edificio en el que vive junto a su hija Bella, en Ciudad de México.

La noticia la reveló la propia estrella de las telenovelas, a través de sus redes sociales, donde narró como vivió ese angustioso momento.

“A las 5 a.m. un departamento de mi edificio empezó arder en llamas y todos salimos de inmediato gracias a que los vecinos empezaron a gritar “¡fuego!. Todos estuvimos llamando a los teléfonos de emergencia!!!! ¡¡¡¡Los bomberos llegaron 40 minutos después!!!!”, dijo la actriz en Twitter, quien agregó que afortunadamente no hubo víctimas ni hechos que lamentar. “¡Mi familia, mis vecinos y yo estamos bien!”.

3. Confirman que actrices de Televisa tienen COVID-19

Luego de que Televisa decidiera regresar a sus actividades habituales y retomar las grabaciones de varios de sus proyectos, se dio a conocer que dentro del elenco de la telenovela “Te doy la vida”, de la productora Lucero Suárez, hay casos de COVID-19.

People en español mencionó que los casos se descubrieron luego de que se practicaran las pruebas requeridas a los actores y allí se supo que Ara Saldívar y Dayren Chávez, quienes dan vida a Gabriela Villaseñor Espinoza y Rosa García, en el melodrama, estan contagiadas, lo que preocupó mucho a Jorge Salinas, quien abandonó el set.

Por ahora las actrices están pasando la cuarentena de recuperación en sus casas, pero no representan riesgo pues son asintomáticas.

4. Médicos de Nick Cordero no le dan esperanzas a esposa del actor



La situación del actor Nick Cordero parece no ser muy alentadora, pues luego de haber contraído el COVID-19, y haber perdido una de sus piernas, sigue conectado a un respirador y el pronóstico de los doctores es desalentador.

Así lo confesó la entrenadora de fitness Amanda Kloots, esposa de la estrella de 41 años, quien dijo que aunque la situación de la estrella de Broadway sigue cuesta arriba, ella no pierde la fe.

“Me han dicho un par de veces que no lo logrará. Me han dicho que me despida. Me han dicho que necesitamos un milagro. Pues tengo fe. Fe que es pequeña como una semilla de mostaza a veces, pero eso es todo lo que necesitas a veces”, dijo la esposa de Cordero. “Él todavía está aquí y, a pesar de sus probabilidades, mejora un poco, un poco cada día. Donde hay fe, hay esperanza. ¡Donde hay esperanza, puede haber un milagro! Como ha dicho mi padre desde el primer día, cada día que sigue con nosotros es un milagro. Creo que Dios está con nosotros, con los médicos y con Nick”.

5. Carlos Baute deberá responder a demanda de su presunto hijo



Carlos Baute está atravesando de nuevo problemas con los tribunales y esta vez, según lo reveló Europa Press, el cantante fue demandado por un presunto hijo de 31 años que insiste que el artista no cumplió con sus obligaciones con él.

“El juez dio al cantante Carlos Baute 10 días para que se defienda en el juicio de alimentos promovido por su hijo, José Daniel Baute que reside en Baeza (Jaén) y está muy mal económicamente”, aseguró el abogado de José Daniel, Fernando Osuna. “Esta demanda es distinta a los daños morales que había pedido. La demanda se basa en abuso de derecho por parte de su padre. La pensión de alimentos es una obligación de los padres”.

El defensor advirtió que el intérprete venezolano está abusando de la ley al no responder por su hijo.

“Se produce un claro abuso de derecho respecto del progenitor demandado que, siendo conocedor de que tiene un hijo declarado mediante sentencia desde el año 2013, no ha querido atenderlo en ningún momento ni afectuosamente ni ha querido tampoco conocer y/o hacerse cargo de sus posibles necesidades vitales”, dijo.