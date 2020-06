Chiquis Rivera recibe consejo matrimonial de su abuela Doña Rosa: Qué le dijo?

Ya han pasado semanas de la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Incluso ambos se habían mantenido alejados de las redes sociales y evitaron hacer declaraciones públicas por varios días.

Sin embargo esta semana, cada uno por su lado se manifestó ante su público.

Chiquis rompió el silencio en redes y explicó el motivo de su ausencia: “A veces es bueno extrañarnos”, dijo.

También explicó que tomó estos días “Para enfocarme en mi corazón y mis sentimientos”, además dijo: “Han sido momentos difíciles y con el tiempo les comentaré más detalle”.

Lorenzo había publicado este post sobre su distanciamiento de las redes/

Pero también por su parte pidió no creerse todo lo que dicen y enfatiza que el problema con su esposa es algo que solo ellos dos pueden arreglar.

Lorenzo Méndez habla de su problema con Chiquis Rivera | Suelta La Sopa

Doña Rosa aconseja a Chiquis

Por el momento no hay cambios en la situación de la joven pareja que continúa distanciada y por supuesto los miembros más importantes de la familia de Chiquis además de apoyarla se preocupan.

Este es el caso de su abuela doña Rosa, la madre de Jenni Rivera. Cuando las cosas comenzaron a ponerse complicadas Chiquis subió un video a su cuenta de Instagram, en el que además de volver a aclarar si ella y su esposo tuvieron coronavirus, también lanzó unas frases que causaron confusión y sus fans asociaron inmediatamente con problemas en su relación.

“No voy a hablar mucho de las cosas que se están diciendo ahorita, porque la verdad no pongo atención. Yo me encomiendo a Dios”, dijo.

Esto hizo que Doña Rosa, preocupada, le mandara un consejito para hacerle frente a los chismes que circulaban de una posible infidelidad de Lorenzo:

“Mira mientras tú no veas, mientras no tengas pruebas le digo olvídate. Puede ser que hay gente que te quiere hacer mal, pero yo duré muchos años así, pero cuando ya vi, dije bye, bye”, refiriéndose a lo que la señora vivió con Don Pedro Rivera, de quien se separó hace tiempo.

Aquí hay un reportaje acerca de ese primer mensaje en Suelta la sopa:

Chiquis recibe mensaje de Doña Rosa por los rumores | Suelta La Sopa

Nuestros mayores saben de la vida por experiencia y vivencias y por eso los consejos de los abuelos tiene tanto peso, sobretodo para cuidar a su nieta. “Pueda ser que haya gente que te quiere hacer mal”, le advierte sugiriéndole recientemente a su nieta.

Aunque Chiquis no se le ha acercado a su abuela para tocar el tema de su separación directamente, doña Rosa le recomienda enfocarse en su relación pues es un asunto que sólo ella y Lorenzo podrán solucionar.

Así lo expresó doña Rosa hace dos días a Azucena Cierco en una entrevista para Al Rojo Vivo en la que habló de sus obras sociales sonará apoyar a quienes como ella han batallado y sobrevivido el cáncer.

Esto fue lo que le dijo a Azucena Cierco cuando le preguntó por su nieta.

Famosos ARV: Doña Rosa habla de la crisis de Chiquis y más | Al Rojo Vivo | Telemundo

“Solo ellos saben lo qué pasa”, explicó. Pero para enfatizar su consejo reiteró:

“Un matrimonio se arregla entre dos no entre tres”.

Expresó de nuevo su confianza en que todo pueda componerse entre la joven pareja que apenas vive su primer año de casados.

Y agregó: “Todo se arreglará aunque sea difícil. Ellos sabrán salir adelante”. También dijo claramente: “Ella sabe que yo no me voy a meter”.

Pero eso sí podremos estar seguros que siempre estará allí para su querida Chiquis en el momento en que la necesite.

Ayer el último reportaje sobre la situación de Chiquis y Lorenzo lo tuvo Suelta la Sopa. En la nota se preguntaban:

Qué le depara el futuro a Chiquis y Lorenzo?

¿Qué le depara el futuro a Chiquis y Lorenzo? | Suelta La Sopa
La famosa vidente Padme nos habla sobre el futuro de la relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Además Laura Zapata habla sin censura y opina sobre la polémica que actualmente enfrentan Paty Navidad, Ninel Conde, Alejandra Ávalos y Thalía.

Estaremos actualizando detalles, mientras esperamos una pronta reconciliación de esta bonita pareja.