Chiquis Rivera reapareció: ¿le mandó un mensaje en clave a Lorenzo Méndez?

Chiquis Rivera no está pasando por el mejor de los momentos, tal y como ella misma lo ha manifestado en un par de ocasiones, desde que estallaron los rumores de que tiene una crisis matrimonial con su esposo, Lorenzo Méndez.

La hija de la cantante Jenni Rivera había decidido ausentarse de las redes sociales desde hace varios días y su desaparición del ojo público generó preocupación, pero este jueves la artista reapareció y habló directamente con sus seguidores.

La cantante se comunicó con sus fans, a través de un video compartido por el programa de televisión Ventaneando, donde reveló las razones por las que estuvo ausente.

“Mucha gente me ha estado preguntando que por qué me retiré unos días de las redes sociales… Fue por varias razones, pero más que nada para enfocarme en mí misma, en Janey, en mi corazón, en mi mente”, confesó la artista, revelando que quería revisar su lado sentimental y admitiendo que sus días no han sido un palo de rosas.

“Yo sé que han escuchado muchísimas cosas por todos lados, diferentes historias, diferentes versiones, así que han sido momentos difíciles, la verdad. Pero más que eso, a veces si es importante despejar la mente, a veces las redes sociales… con todo lo que estaba pasando, con lo de la pandemia, este año empezó medio cañón”, dijo Chiquis, quien agregó que tambien quiso mostrar apoyo a la lucha contra la brutalidad policial.

“Con lo del Covid, luego la pandemia, y lo que estaba pasando con Black Lives Matter, pues yo quería también descansar y mostrar mi apoyo a Black Lives Matter de esa manera, tomar un momento de silencio, de enfocarme en mí, en mi casa, en mi familia”.

Y fue allí cuando Chiquis soltó un par de frases, que a muchos de sus fans le sonaron a una especie de mensaje en clave para su esposo, Lorenzo Méndez, lo que emocionó a muchos que desean verlos juntos de nuevo.

“Y pues nada, no es nada fuera de lo común, y con el tiempo, yo les voy a hablar de ciertas cosas. Estoy feliz de estar de regreso y si los extrañaba muchísimo, y espero que me hayan extrañado un poquito… a veces es bueno extrañarnos y tomarnos un poquito de espacio”, dijo la estrella del clan de los Rivera.



Al final de su video, Chiquis se vio un poquito triste y dijo: “y pues anyways ya.. voy a comer, tengo hambre, ya … ok”.

Solo ella y Lorenzo sabrán si las palabras de la cantante eran un tipo de mensaje en clave o solo se trató de una ilusión que sus fans quieren creer.