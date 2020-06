¿Hay una demanda de “La Chilindra” en contra de Televisa?: ¿por qué?

María Antonieta de las Nieves respondió al programa Ventaneando sobre una supuesta demanda que interpuso en contra de Televisa para reclamar el pago de 20 años de regalías por utilizar su maravilloso y recordado personaje de “La Chilindrina”, cuyo registro obtuvo oficialmente desde hace ya 7 años.

“Mi vida yo no sé nada, yo nunca me entero de nada, ni de las cosas que pasan en mi casa, ni de las cosas que pasan en la oficina, Papá Dios es el que sabe, para que me mortifico, si va a ser lo que Dios quiera, entonces no mi vida no es cierto que haya nada a menos no que yo sepa”, dijo María Antonieta.

“A lo mejor tenemos una demanda y ya la gané y ni me he dado cuenta, a lo mejor yo ya soy millonaria”, manifestó la artista y con una risa profunda y divertida y agregó: Dios quisiera”.

La famosa mexicana aclaró sobre un fuerte rumor en el que se decía que se encontraba en una grave crisis económica.

“No se a quien se le ocurrió decir, a lo mejor yo no me supe expresar, y decir que me estoy casi, casi muriendo de hambre, Dios me castigaría al decirles que estoy en la ruina, entonces no crean eso, no me estoy muriendo de hambre y tampoco estoy sufriendo, no estoy sufriendo, gracias a Dios estoy muy bien”, recalcó la comediante.

Está época de aislamiento social la actriz la ha aprovechado para actualizar el libro “Había una niña en una vecindad”, que ya publicó hace varios años, pero que al transcurrir del tiempo han ocurrido otras cosas que ella quiere dejar consignadas en este libro, porque dijo son muy notables.

“Me quedé en la muerte de Chespirito y me han pasado muchas cosas muy importantes después, entonces estoy agrandándolo un capítulo”, subrayó De las Nieves.

Por otro lado, María Antonieta habló sobre el estado de salud en el que se encuentra Cecilia Romo con quien trabajó en la serie “Aquí está la Chilindrina”, hace ya 26 años.

“La quiero mucho, cuando la vi me acordé mucho de mi viejito que estuvo así mucho tiempo, le mando todos mis saludos, mi amor a su hija y a Ceci todo mi cariño y mis rezos todos los días también van por Ceci”, concluyó la actriz mexicana.

Cabe recordar que en el año 1995 Roberto Gómez Bolaños acusó a “La Chilindrina” de usar indebidamente el personaje, después de que ella lo registrara legalmente como suyo.

Y en 1999 Bolaños y Televisa iniciaron una pelea legal en contra de la artista mexicana la cual perdieron en el 2013.