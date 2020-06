Chayanne, espectacular a sus 51 años bailando sensualmente en Tik Tok

El cantante puertorriqueño es otro de los que parece haber encontrado el elixir de la eterna juventud. El próximo 28 de junio cumplirá 52 años y sigue manteniéndose en una forma envidiable para muchos.

¿Cuáles son sus secretos? Pues no muchos. Él mismo los revelaba en su cuenta de Instagram: “¡Claro que los años sí que pasan! Lo único es que me cuido, corro cinco kilómetros y voy al gimnasio. Pero no lo hago únicamente para mantenerme bien en el escenario, sino porque es algo que he hecho toda la vida. Es una manera de ser, como cuando escucho música: si estoy en una discoteca, bailo hasta el cansancio”.

De hecho, Chayanne es la imagen promocional de GetFit21, un proyecto que ayuda a ponerse en forma mediante ejercicios continuados y una alimentación sana en 3 semanas.

Con tanto ejercicio y tanta dieta saludable, es normal que el cantante nos deje imágenes y vídeos que sorprenden y desatan pasiones a partes iguales.

Su último baile en Tik Tok, un éxito

Al cantante boricua le encanta mostrar sus rutinas de ejercicios en Instagram y en TikTok, donde cosecha comentarios casi siempre positivos. La última semana compartió un vídeo en el que baila una de las melodías más populares de los últimos días en TikTok. Pueden juzgar ustedes mismos. Los comentarios de sus fans, sobre todo ellas, no tardaron en llegar:

marytere.mata Pa’pasearlo! olloque Tan bello como siempre 🥰 carmenalbeaca Bello mi muñeco 😘😘😘😘

También en su cuenta de Instagram, pese a no ser muy activo, nos regala imágenes espléndidas, normalmente acompañado de su familia. En la última, con data de abril, se le ve preparando comida para los suyos con el torso al aire. Dos meses atrás, era época de confinamiento en casa por la crisis del coronavirus. Chayanne escribía:

“Viviendo el hoy y consintiendo a la familia jajaja sigan cuidándose. #quedateencasa #yomequedoencasa #tiempoenfamilia #cuarentenaencasa #quarantine”

Su gira mundial, aplazada por el coronavirus

La gira mundial “Desde el alma” que le iba a llevar en este 2020 por toda Latinoamérica y España fue aplazada en marzo por culpa de la pandemia del coronavirus. Chayanne anunció la suspensión temporal de los concierto que iba a dar en Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

Su agencia de comunicación, Chaf Enterprisis, escribió el siguiente mensaje:

“Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspensión inmediata de todos los eventos públicos”

Por su parte, el cantante también quiso dar un mensaje de prevención a sus fans:

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”

De momento, estamos a la espera de saber cuándo retomará su gira mundial. Nos toca refugiarnos en sus redes sociales.