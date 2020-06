¿Brad Pitt tuvo un romance con Sandra Bullock?

Hace unos años, corrían rumores de que el romance más nuevo de Hollywood se había dado entre las estrellas de cine Brad Pitt y Sandra Bullock. Antes de las apariciones especiales de Pitt y Bullock en United We Sing: A Grammy Tribute to the Unsung Heroes en CBS.

La revista australiana New Idea informó en 2017 que Bullock “terminó silenciosamente su relación de 18 meses con el fotógrafo Bryan Randall” para comenzar a ver a Pitt después de su divorcio de su entonces esposa, la actriz Angelina Jolie.

Una fuente le dijo a la revista: “Es justo decir que Brad y Sandra siempre han tenido una debilidad por el otro. Siempre se han movido en la misma multitud, pero el momento no ha sido el adecuado, o él ha estado con alguien, o ella lo ha hecho. Pero ahora finalmente son libres de llevar su química al siguiente nivel”.

La revista también informó que su amigo en común, George Clooney, fue quien los alentó a involucrarse.

Sin embargo, parece que todo eso es un rumor.

Ningún medio de buena reputación confirmó los rumores de que Pitt y Bullock estuvieran saliendo y, por lo que parece, Bullock nunca rompió su relación con Randall. En una entrevista de mayo de 2018 con la revista InStyle, habló sobre cuánto aman sus hijos Louis y Laila a su novio.

“Es súper amable. Para los niños, él es el número 1. Y yo soy la número 2. Pero lo entiendo, porque es más divertido y tiene mejores premios”, dijo Bullock.

Pero los dos nunca se han casado. A lo largo de los años ha habido varios rumores de que Bullock y Randall se casaron en secreto, pero Gossip Cop dice que eso es solo rumores.

Presentado por Harry Connick Jr. y su hija cineasta Georgia, habrá un homenaje musical que contará con apariciones especiales de Sandra Bullock, Drew Brees, Queen Latifah, Brad Pitt, Oprah Winfrey y Renée Zellweger, además de actuaciones de Connick Jr., Jon Batiste, Andra Day, John Fogerty, Jamie Foxx, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Little Big Town, Branford Marsalis, Wynton Marsalis, Dave Matthews, Tim McGraw, Rockin Dopsie, Irma Thomas y Trombone Shorty.

El especial rendirá homenaje a los trabajadores esenciales en todo Estados Unidos, cuando Connick Jr. y su hija realicen un viaje a campo travieso en un RV “para agradecer y celebrar a los trabajadores esenciales que arriesgan sus propias vidas a diario para mantenernos a salvo”.

El viaje de los Connicks comenzará en su hogar en Connecticut, mientras se dirigen a Nueva Orleans, Louisiana.

En cada parada, el dúo padre-hija “escuchará las historias de trabajadores esenciales en atención médica, preparación de alimentos, saneamiento, aplicación de la ley, transporte por camión y más para honrar su dedicación y servicio público durante este momento único en la historia”.

El evento especial de dos horas culmina en la ciudad natal de Connick, Nueva Orleans, con emocionantes actuaciones musicales de Connick, Trombone Shorty e Irma Thomas en lugares emblemáticos de toda la ciudad.

El especial invitará a los donantes a contribuir a organizaciones benéficas que apoyan a los niños desatendidos, como No Kid Hungry y el Ellis Marsalis Center for Music en Nueva Orleans, así como al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19, una organización benéfica de la Academia de Grabación.

Esta es la versión original de Heavy.com