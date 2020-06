Acusan de agresión sexual al actor Ansel Elgort: ¿quién lo denunció?

Una usuaria de Twitter acusó a Ansel Elgort, actor de la película “The Fault in Our Stars”, de haber cometido presunta agresión sexual.

La usuaria de las redes sociales, conocida por su primer nombre como Gabby, alegó que tenía 17 años cuando Elgort, que según los informes tenía unos 20 años en ese momento, tuvo sexo con ella, a pesar de que estaba “sollozando de dolor”.

Heavy.com contactó a Elgort y Gabby para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

My story with ansel elgort. pic.twitter.com/USNOTK15uG — gabby (@ltsgabby) June 19, 2020

Gabby dijo que quería compartir su historia para poder sanar y ayudar a las víctimas de agresión sexual. “Es mucho para mí publicar esto, pero creo que es hora de que finalmente hable sobre mi historia de ser agredida sexualmente”, tuiteó la joven. “Necesito sanar y quiero que otros sepan que no están solos”.

Gabby dijo que acababa de cumplir 17 años cuando conoció a Elgort por primera vez en diciembre de 2014. “Sabía lo que estaba haciendo. No estoy publicando esto para buscar fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para que finalmente pueda sanarme y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas”, alegó la denunciante. “Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años”.

Según Gabby, ella le envió un mensaje directo dos días antes de cumplir 17 años y él respondió con su cuenta privada de Snapchat.



“No pensé que alguna vez lo vería. Yo era solo una niña y era fan de él. Entonces, cuando sucedió en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron: ‘Necesitamos romperte. No estaba allí en ese momento mentalmente. Me disocié y sentí que mi mente se había ido y que estaba en estado de shock”.

Gabby afirmó que Elgort sabía que tenía 17 años y le dijo: “Serás una joven tan hermosa cuando seas mayor. Ella alegó que le pidió fotos de desnudos e incluso hacer un trío con una de sus amigas menores de edad.



La edad legal de consentimiento en Estados Unidos es entre 16 y 18 años, dependiendo del estado.

It’s a lot for me to post this but I think it’s time I finally talk about my story of me being sexually assaulted. I need to heal and I want others to know they’re not alone. — gabby (@ltsgabby) June 19, 2020

Gabby alegó que mantuvo en secreto las acusaciones de agresión, porque Elgort le dijo que podían “arruinar su carrera”.

“Estuve allí sentada durante meses preguntándome qué hice mal. Preguntándome por qué me sentí tan usada. Años después tengo TEPT, tengo ataques de pánico, voy a terapia. Finalmente, estoy lista para hablar sobre eso y finalmente sanar. Solo quiero sanar y decirle a otras chicas que han pasado por el mismo sexo que yo que no están solas. Es mucho para mí incluso venir aquí y contar mi historia, pero sé que es necesario. Hay mucho más en mi historia, simplemente no quiero publicarlo todo”.

Los usuarios de las redes sociales quedaron impactados por las acusaciones

El nombre de Elgort se convirtió en una de las principales tendencias de Twitter el 19 de junio, con más de 66,000 menciones. Muchos dijeron que iban a dejar de seguir al actor después de leer las acusaciones de Gabby.

ive always thought ansel elgort was the best augustus waters we could have but pic.twitter.com/5YtAAxVIbU — ً (@harrietchIoe) June 19, 2020

Parte de la conversación se centró en los fanáticos que defendían a Elgort, que no respondió de inmediato a las acusaciones de Gabby.

tw // sexual assault, victim blaming ansel elgort sexually assaulted a minor and yall still managed to defend him and blame the girl instead???? she waited for years to be secure enough to share her story and spread awareness tf is wrong with you pic.twitter.com/hK118TP2Fd — ً⋆ (@fltrvk) June 19, 2020

Otros internautas volvieron la discusión hacia culpar a las víctimas y dijeron que Gabby era menor de edad cuando ocurrió el presunto incidente.

the way i cant watch baby driver anymore because ansel elgort and kevin spacey are literally playing the main characters. thanks for ruining one of my favorite movies u disgusting bitches. pic.twitter.com/mVKhaNl9U9 — supremehoe (@sluttydesperado) June 19, 2020

Esta es la versión original de Heavy.com