Estrella internacional Anitta firma con Warner Music y pisará fuerte en EEUU con nueva música este año

La superestrella mundial brasileña Anitta ha firmado con Warner Records, y su álbum debut oficial de EE. UU. llegará más adelante este año.



“Estoy muy emocionada de unirme al equipo de Warner Records de Estados Unidos”, dijo Anitta. “Es el momento más importante de mi carrera. Ahora, puedo mostrar más sobre mi arte y cultura al mundo a nivel internacional. No puedo esperar a que todos escuchen la música nueva en la que he estado trabajando, que será una mezcla de sonidos nuevos en español e inglés”.

“Estamos encantados de asociarnos con el equipo global de Warner Music Latina para traer la increíble música de Anitta a los Estados Unidos y más allá”, dijeron Aaron Bay-Schuck y Tom Corson, co-presidentes de Warner Records. “Anitta es realmente diferente a cualquier artista con quien hemos trabajado anteriormente. Ella no solo es un talento musical extraordinario, sino que es una fuerza creativa ardiente, una artista electrizante y un verdadero fenómeno cultural. Junto con el manager de Anitta, Brandon Silverstein, esperamos escalar aún más juntos.”

El éxito de Anitta

El prolífico cuerpo de trabajo profesional de Anitta incluye cuatro álbumes de estudio latinos y una multitud de colaboraciones. Su sonido y estilo único es una mezcla musical de reggaetón, bossa nova, R&B, hip hop, EDM y funk carioca. Anitta es la artista más transmitida en Brasil y cautiva a una audiencia global con más de 47 millones de seguidores en Instagram. Con 5 nominaciones a los Latin GRAMMY®, 6 premios MTV EMA, casi 5 billones de vistas en YouTube y 6.5 billones de reproducciones en Spotify, Anitta está perfectamente preparada para llevar una explosión mundial.

Anitta se ha mantenido ocupada durante la cuarentena, redactando streams en vivo en sus redes sociales casi todos los días desde su casa en Río de Janeiro. Ella ha mantenido a sus fanáticos actualizados en su proceso de grabación y se ha unido a grandes talentos como Miley Cyrus, J Balvin, Katy Perry, David Guetta, P. Diddy y más para pláticas y presentaciones. Anitta estaba lista para tomar el escenario de Coachella y Rock In Rio en 2020.

Sobre Anitta

Desde que se abrió paso en Brasil hace seis años, Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana. Como la estrella del pop femenino más grande del mundo saliendo de Brasil, ha acumulado más de 47 millones de seguidores en Instagram y más de 14 millones de suscriptores en YouTube obteniendo más de 4.7 billones de reproducciones. Anitta ha sido nombrada la persona más poderosa en Brasil por la revista Forbes y entre los 15 músicos más influyentes del mundo en las redes sociales por Billboard. En julio de 2013, lanzó su primer álbum homónimo, ANITTA, que contaba con 14 canciones, la mayoría de las cuales fueron escritas por ella. El segundo álbum de Anitta, RITMO PERFEITO, fue lanzado en julio de 2014, seguido de su tercer álbum, BANG, en 2016. El álbum contiene 15 temas originales y el video musical de la canción principal del álbum, “Bang”, obtuvo más de 377 millones de visitas desde su lanzamiento. Su último álbum, KISSES, fue lanzado en abril de 2019 y marca el primer álbum trilingüe de Anitta con canciones en español, portugués e inglés. KISSES fue nominado al “Mejor álbum urbano” en los Premios Latin Grammys 2019. Desde 2014, Anitta ha sido nombrada “Mejor acto brasileño” en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos. Fue destacada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se presentó junto a los cantantes y compositores brasileños, Gilberto Gil y Caetano Veloso. Anitta ha aparecido en las portadas de innumerables revistas, entre ellas Vogue Brasil, Marie Claire Brasil, GQ México y GQ Brasil. Anitta ha trabajado con artistas como Madonna, Major Lazer, J Balvin, Diplo, Snoop Dogg, Ozuna y Maluma, entre otros. Recientemente lanzó “Fuego” con DJ Snake y Sean Paul junto al productor puertorriqueño, Tainy. Ella continuará lanzando su música portuguesa a través de Warner Music Brazil. Anitta se encuentra actualmente en el estudio grabando su próximo álbum multilingüe, que se lanzará a finales de este año en Warner Records.