Anel Noreña: “Cuando me muera, quiero que mis cenizas estén con las de José José”

En septiembre se cumplirá un año de la muerte del cantante mexicano José José, pero pasan los meses y su recuerdo sigue muy vigente. El 21 de septiembre un cáncer de páncreas se lo llevó a los 71 años, pero son muchas las personas que no lo olvidan.

En esta ocasión, quien fuera su esposa y madre de dos de sus hijos, Anel Noreña, sorprendió con sus declaraciones en el programa “Hoy”. El tema de la conversación giraba entorno a la autenticidad de las cenizas de José José. Como ya explicamos en Ahora Mismo, su hijo José Joel llega a dudar que sean auténticas. Sobre este tema, Anel, en estas declaraciones que reporta Tribuna, explica:

“Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé… pero lo que sea, para mí, y para ellos también (sus hijos), regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber, pero ha de costar un lanal (mucho dinero) y no hay para eso, qué le hayan hecho, que le hayan echado polvo no sabemos, porque creo que nadie abrió la bolsa, no sé… algún día se sabrá”

Pero, sin duda alguna, más explícita y más emotiva se puso al revelar su gran deseo una vez muera:

“Yo creo que a mi me va a gustar que, si yo muero, voy a arreglar las cosas para poder que mis cenizas las pongan en la misma caja, y voy a quedar con él para toda la vida, eso me hace ilusión… él estando en una bolsita, yo en otra y los huesos de mi suegra en medio”

Aquí tienen el vídeo del momento de sus declaraciones:

¿Qué pensaba José José de su ex mujer Anel Noreña?

Pese a que Anel Noreña se ha definido a sí misma como “el amor de la vida” de José José, “El Príncipe de la Canción” declaró en 2006 que el recuerdo que tenía de esa relación era brutalmente tóxico. Según José José, ella se aprovechó de su dinero:

“Cuando yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches, le daba 10 mil dólares por mes en esa época.”

Más adelante, en 2014, “El Príncipe de la Canción” fue aún más tajante cuando habló de su ex mujer:

“Me pasé 25 años trabajando, cuando el doctor me dijo que esa garganta tenía que descansar, cuando yo pregunté: ¿Cuánto hay en el banco para poderme yo tomarme un año sabático? Nada, no hay nada; se gastaron todo, y no se lo gastaron, porque la señora financió a Pepe para poner la obra, porque ahora resulta que yo tengo dinero y ella vive de la caridad.”

Por su parte, el contraste de la visión que tiene Anel de la relación y de su recuerdo es totalmente diferente. Cuando murió en septiembre de 2019, le dedicó un mensaje de amor profundo en su cuenta de Instagram: