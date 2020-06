Ex de Karla Luna lanza advertencia a la familia de la fallecida actriz

A la historia de Karla Luna, su ex Ámerico Garza y Karla Panini se le agrega un capítulo para que continúe cada vez más candente.

Está vez fue Garza, quien a través de un video, envió un mensaje contundente a la familia de Luna por las niñas que ambos tuvieron en su relación, recalcando que siempre ha estado en disposición de que las vean, pero sin requerimientos, según lo dio a conocer el programa Ventaneando.

“Como a toda la familia le he dicho, que siempre he estado dispuesto a platicarlo, a que las vean, pero que no va a ser a sus condiciones, no es como ustedes digan, incluso les vuelvo a decir, ahorita, márquenme por teléfono el día que quieran lo platicamos, mi casa está abierta, aquí pueden verlas, si se incomodan vamos a otro lugar, mientras se resuelve el asunto legal”, dijo Garza.

El ex de Karla Luna recalcó enfáticamente que si la razón eran solamente las pequeñitas no tendría problema en que las vieran.

“Vaya si ese es realmente el móvil de todo lo que están haciendo, platiquémoslo ahí está, siempre les he dicho, desde el día uno que fui por las niñas les dije, pero ustedes quieren siempre hacerlo mediático porque ustedes tienen su plan”, subrayó el esposo de Panini.

“Si no es cierto que es por la serie, o que es por un libro, o si es con otro fin, pues bueno ahí sí, si es por eso pues síganle entonces con su show, pero si realmente es por las niñas pues márquenme, o que sus abogados les hablen a mis abogados, siempre he estado dispuesto”, subrayó el empresario.

“Ustedes son los que no me han marcado a mí, nunca, entonces no vengan con que yo se las he negado, no las han visto porque no han querido. La justicia estuvo de mi lado cuando me acusaron de medio secuestro, luego de una sustracción cuando quisieron pelearme la custodia, bueno ahí actuó la justicia, justicia se ha estado llevando”, subrayó Ámerico.

También Garza declaró que el terminó la relación con Luna porque ya hacía mucho tiempo que no funcionaba y ahí nadie es culpable.

“A mí nadie me robó, a mí no me robó Panini, yo no me robé las niñas, son cosas que, yo me fui porque yo tengo mis decisiones, porque yo quería estar con ella (con Panini), ustedes (familia de Luna) saben que mi relación con Karla ya no funcionaba desde hace mucho tiempo, fue una relación que no funcionó, ni tan víctimas, ni tan malo nadie, ni tan bueno nadie, simplemente no funcionó como muchas relaciones no funcionan, hay muchas relaciones en el mundo que no funcionan, bueno este fue un caso que no funcionó”, concluyó el ex de Karla Luna.